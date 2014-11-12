برگزاری آزمون ارتقای درجه امدادگران هلال‌ احمر استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شفیعی از برگزاری آزمون ارتقای درجه امدادگران و نجات‌گران در جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این آزمون با حضور ۵۵۰ نفر از امدادگران و نجات‌ گران از تاریخ ۱۷ آبان‌ ماه آغاز شده و تا ۲۲ آبان نیز ادامه دارد، افزود: آزمون مذکور در ۶ شهرستان برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این آزمون در دو مرحله آمادگی جسمانی و آزمون مهارتی شامل کمک‌های اولیه، کار با تجهیزات هیدرولیک و کار با طناب صورت می‌گیرد.

به گفته این مسئول، امدادگران باید در تمام مراحل آزمون امتیازهای لازم را کسب کرده و در این صورت گواهی‌ نامه ارتقای درجه را اخذ می‌کنند.

شفیعی خاطر نشان کرد: چنانچه امداد گران و نجات‌ گران شرکت‌ کننده در این آزمون‌ ها نتوانند رتبه‌ های لازم را کسب کنند هم‌ چنان درجه‌ های قبلی آنان معتبر خواهد بود.

انعقاد تفاهم نامه هلال احمر کرمانشاه با شرکت شهرک های صنعتی

وی همچنین از انعقاد تفاهم‌ نامه میان شهرک‌ های صنعتی و جمعیت هلال‌ احمر کرمانشاه خبر داد و گفت: استفاده از توانمندی‌ های کار فرمایان و کارکنان شهرک‌ های صنعتی استان گام‌ بهتری برای ترویج فرهنگ خود امدادی است.

مدیر عامل جمعیت هلال‌ احمر استان کرمانشاه یادآور شد: با وجود تعداد کثیر شهرک‌ های صنعتی در استان انعقاد تفاهم‌ نامه مذکور با توجه به اهداف مهم جمعیت هلال‌احمر در راستای تسکین آلام بشری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

این مسئول با بیان اینکه برخی از پایگاه‌های امداد جاده‌ ای با شهرک‌ های صنعتی فاصله اندکی دارند، گفت: امکان پوشش امدادی این مناطق در حوادث امکان‌ پذیر است، اما برای مواقع بروز حوادث ناگوار آموزش کارکنان و پرسنل شاغل در این کارگاه‌ ها تا زمان حضور نیروهای امدادی ضروری است.

شفیعی با اشاره به اینکه هر دو سازمان برای همکاری با یکدیگر متعهد به ارائه خدمات مختلفی هستند، افزود: راه‌اندازی خانه‌ های داوطلب جمعیت هلال‌ احمر و برگزاری دوره‌های آموزشی امداد و کمک‌ های اولیه مهمترین وظیفه هلال‌ احمر به‌ شمار می‌رود.