حسین پرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی توضیح داد: آلبوم «پادشاه فصل ها» که من به عنوان آهنگساز و علیرضا افتخاری به عنوان خواننده در آن حضور داریم از جمله آثاری است که قرار بود به عنوان اولین آلبوم موسیقی سال 93 فروردین ماه امسال روانه بازار موسیقی شود اما با توجه به اعلام موسسه ایران گام به عنوان ناشر آلبوم، انتشار آن تاکنون به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: در تازه ترین اخباری که از انتشار این آلبوم دریافت کرده‌ام بنا بر این بود که اثر به طور قطعی بیستم آبان ماه در بازار موسیقی منتشر شود و اتفاقا پیرو همین موضوع بود که من با تعدادی از رسانه ها مصاحبه هایی را انجام و خبر قطعی انتشار را نیز دادم اما طی روزهای گذشته که پیگیر ماجرا بودم به من اعلام شد که آلبوم بعد از اتمام مراحل طراحی روی جلد و مراحل انتشار تا پایان آبان ماه منتشر می شود.

این آهنگساز بیان کرد: من، علیرضا افتخاری و سایر نوازندگان برای تقدیم یک اثر ارزشمند در خور شان موسیقی ایرانی تلاش زیادی را انجام دادیم به همین جهت بی صبرانه منتظر این هستم که آلبوم به دست مخاطبان برسد و بازخورد آنها را نیز دریافت کنم. به هر حال امیدوارم این بار طلسم منتشر نشدن آلبوم شکسته شود و ما در آخر آبان شاهد انتشار قطعی آلبوم باشیم.

پرنیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اخیرا کار آهنگسازی آلبومی با محتوای موسیقی لرستان را به پایان رسانده ام و امیدوارم این آلبوم نیز به زودی منتشر شود . ضمن اینکه اخیرا هم آلبوم «فانوس شب خیال» به آهنگسازی و تنظیم من و خوانندگی حسین رضا اسدی در بازار موسیقی منتشر شده است.

این هنرمند در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه اجرای زنده در کشورهای خارجی تصریح کرد: به دلیل وجود مشکلاتی که برای برگزاری کنسرت در خارج از کشور پیش روی هنرمندان است علاقه چندانی برای برگزاری کنسرت در خارج ندارم چرا که اولا به خاطر اجراهای بی کیفیتی که در آن سوی مرزها اجرا شده استقبال کمی از سوی مخاطبان انجام می شود و این به خودی خود از انگیزه هنرمندان می کاهد دوم اینکه من اعتقاد دارم هنرمند هر وقت توانست موسیقی را در جامعه خود نهادینه کند آن وقت می تواند فکری هم برای اجرای در خارج از کشور داشته باشد موضوعی که به اعتقاد من در کشور ما هنوز انجام نگرفته است.