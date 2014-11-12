نظر "نیلی" درباره گزینه پیشنهادی وزارت علوم و معرفی خودش به شورا

دکتر نیلی احمد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا وی قبل از معرفی وزیر جدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شود یا خیر گفت: اخیرا با دکتر نجفی سرپرست وزارت علوم صحبتی نداشته‌ام، اطلاعی ندارم. از طرفی دکتر آشتیانی وزیر پیشنهادی علوم نیز مطمئنا باید هفته آینده در مجلس رای اعتماد کسب کند، جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هر دو هفته یکبار برگزار می شود. بنابراین فکر نمی کنم دراین مدت هم شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ای را تشکیل دهد.

وی درباره دکتر آشتیانی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت علوم نیز گفت: آقای دکتر دانش آشتیانی تجربه طولانی در حوزه وزارت علوم دارد و از مدیران قوی بوده است. امیدواریم که به خاطر وزارت علوم و به خاطر دانشگاه ها مجلس شورای اسلامی نیز نظر مساعد نشان داده و وزارت علوم دارای وزیر شود.