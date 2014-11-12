سلامت پرندگان مهاجر به کرج بررسی شد

فردین حكيمی رئیس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج در گفتگو با مهر، اظهار داشت: همه ساله در فصل زمستان شاهد مهاجرت گروهی از پرندگان به مناطق مختلف استان البرز هستیم که حاشیه رودخانه ها و منابع آبی این استان را به عنوان زیستگاه موقت خود برای رسیدن به مناطق گرم تر انتخاب می کنند.

وی با بیان اینکه این پرندگان ممکن است به بیماری های مشترک انسان و طیور مبتلا باشند، گفت: براساس تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی کشور طی روزهای گذشته بازید مشترکی از سوی اداره حفاظت محیط زیست و دامپزشکی کرج از مناطق مورد نظرصورت گرفت تا وضعیت پرندگان در زمينه شناسايی و كنترل برخی از بيماري ها نظير آنفولانزای فوق حاد طيور بررسی شود.

شهروندان از تماس با پرندگان بیمار و لاشه پرندگان خودداری کند

حکیمی ادامه داد: با بازدید از حاشيه رودخانه كرج، آبگير بيلقان، درياچه سد تنظيمی و درياچه سد اصل كرج تعدادی اردك سرسبز مهاجر در حال پرواز مشاهده شد . وضعيت آنها طبيعی و علائمی از بيماری در آنها ديده نشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج یادآور شد: با توجه به خطرات ناشی از انتقال بيماری آنفولانزای پرندگان برای انسان هرگونه تماس با پرندگان بيمار و يا لاشه آنها بدون رعايت نكات ايمنی ممنوع است و ضروری است شهروندان در صورت مشاهده پرندگان مشكوك به آنفولانزا، ضمن اجتناب از هرگونه تماس، مراتب را در اسرع وقت به محيط زيست و دامپزشكی گزارش کنند.