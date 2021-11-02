پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان در گناوه/ دستگاه ها پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در نشست ستاد پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فرمانداری شهرستان گناوه با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از این بیماری اظهار داشت: در حال حاضر تنها راه مقابله با بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان پیشگیری و کنترل راه‌های انتقال آن است و همه دستگاه‌های شهرستان گناوه باید در این زمینه همکاری و تعامل داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه افزود: تشکیل گشت مشترک از نیروهای شهرداری، انتظامی، محیط زیست و دامپزشکی برای پایش و نظارت بر دامداری‌ها و تالاب‌ها باید انجام شود.

وی گفت: از آنجایی که خطر بیماری در روستاها بیشتر است لذا برگزاری کلاس آموزشی برای دامداران، بهورزان، بهیاران و شورای اسلامی در روستاها توسط دامپزشکی ضروری است.

وی ادامه داد: نظارت و پایش محیط زیست در حوزه شکاربانی نیز از سوی اداره محیط زیست شهرستان و برخورد جدی با متخلفان صورت گیرد.

اسفندیاری تصریح کرد: اطلاع رسانی به مردم و آگاه سازی جامعه از خطرات و راه‌های انتقال و پیشگیری در مقابله با این بیماری بسیار مؤثر است لذا از طریق نصب بنر، تهیه کلیپ و بهره گیری از سایر روش‌های اطلاع رسانی، آگاه سازی پیرامون خطرات آنفولانزای حاد پرندگان در دستور کار دستگاه‌های ذی ربط قرار گیرد.

وی یادآور شد: کنترل دست فروشی‌های پرندگان زنده در سطح شهر از سوی شهرداری و اطلاع رسانی مردم پیرامون خطرات این بیماری انجام شود.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی استان به معرفی و دلیل تشکیل و شرح وظایف هر یک از اعضا را عنوان و سپس به طور خلاصه به معرفی بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان و وضعیت بیماری در جهان، ایران واستان بوشهر و شناسایی سروتیپ های در گردش ویروس پرداخت و راه‌های انتقال بیماری و اقدامات لازم در جهت کنترل و پیشگیری این بیماری و محل‌های خطر موجود در شهرستان اشاره کرد.