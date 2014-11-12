باید برای حل مسئله قبرس تلاش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل،"یوهانس هان" در نشست مجمع مشترک پارلمانی ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار برقراری آرامش در موضوع قبرس شد و تصریح کرد : من از همه می خواهم که از هیچ تلاشی برای حل مسئله قبرس فروگذار نکنند.



از سوی دیگر "وولکان بوزکر" وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در مذاکرات نهایی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز در سخنانی با اشاره به اینکه بخش یونانی نشین قبرس در همه پرسی برای اتحاد دو بخش جزیره طرح پیشنهادی کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل را رد کرد اما طرف ترک آن را پذیرفت ،‌ گفت: نمایندگان حاضر در این نشست از حضور نیروهای یونانی در قبرس و رد طرح عنان از جانب بخش یونانی نشین قبرس سخن نگفتند.



وی افزود : اگر طرح عنان پذیرفته می شد فقط 600 تن از نیروهای نظامی ترکیه در قبرس باقی می ماندند، اما به نظر می رسد طرف یونانی از حضور نیروهای ترکیه و یونان در قبرس خشنود است.

این در حالی است که "تاکیس هاژی گئورگیو" نماینده قبرس جنوبی نیز گفت : ترکیه برای آغاز مذاکرات درباره سرفصل های جدید مذاکرات نهایی عضویت در اتحادیه اروپا آمادگی دارد اما ابتدا باید مسئله قبرس حل شود.



وی گفت : کشتی های ترکیه حریم دریایی قبرس را نقض می کنند و احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه نیز به گونه ای سخن می گوید که گویا قبرس حیاط خلوت ترکیه است.