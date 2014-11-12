به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ماه هاست که به یکی از سوژه های اصلی فوتبال تبدیل شده و با وجود اینکه زمان زیادی تا آغاز مسابقات مقدماتی المپیک باقی نمانده است اما هنوز فدراسیون فوتبال نتوانسته سرمربی جدید این تیم را انتخاب و معرفی کند.

با این حال از سوی مدیر تیم امید و مسئولان فدراسیون فوتبال زلاتکو کرانچار به عنوان گزینه اصلی معرفی شده و قرار است با حضور در قطر مذاکرات نهایی را با حبیب کاشانی برای هدایت تیم فوتبال امید ایران انجام دهد.

این در حالی است که گفته می شود کرانچار برای قبول هدایت تیم امید پیشنهاد مالی بالایی داده که بعید به نظر می رسد فدراسیون فوتبال با این پیشنهاد موافقت کند. یک منبع نزدیک به تیم امید در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که کرانچار خواستار 700 هزار دلار برای هدایت تیم امید شده و این مبلغ بدون دستمزد دو دستیار خارجی است که وی با خود خواهد آورد.

از سوی دیگر پیشنهاد یک باشگاه چینی و باشگاه پرسپولیس به کرانچار هم موانع دیگری سر راه وی برای قبول سرمربیگری تیم امید است. هر چند که هنوز مسئولان باشگاه پرسپولیس به طور رسمی این موضوع را اعلام نکرده اند اما ظاهرا مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته است.

تیم فوتبال امید ایران از امروز چهارشنبه تمرینات خود را در دوحه قطر آغاز خواهد کرد و قرار است دو دیدار تدارکاتی نیز در این اردو برگزار کند. براساس اعلام قبلی قرار است کرانچار هم راهی قطر شود تا مذاکرات بین او و حبیب کاشانی انجام شود. اگر فدراسیون فوتبال با کرانچار به توافق نرسد یک ایرانی هدایت تیم امید را برعهده خواهد گرفت.