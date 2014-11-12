دستگيري ۲۴۲ نفر در طرح پاكسازي ۱۰۶ منطقه استان مركزي

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان مركزي در اينباره گفت: جلوگيري از شكل گيري بسترهاي بروز جرم در فرايند مقابله با آسيب ها و جرايم در طرح هاي پاكسازي از جمله اقداماتي است كه فرماندهي انتظامي استان در دستور كار خود قرار داده و با تداوم اجراي طرح هاي پاكسازي آن را با جديت دنبال مي كند.

سرهنگ سيامك قاسمي افزود: روز گذشته اين طرح در ۱۰۶ منطقه در سطح استان مركزي به مرحله اجرا گذاشته شد و ۲۴۲ نفر به علت ارتكاب جرايم مختلف دستگير و بازخورد آن تقدير و قدرداني اهالي مناطقي بود كه در اين طرح به مرحله اجرا گذاشته شد.

سرهنگ قاسمي به جزئيات اقدامات صورت گرفته در اين طرح نيز اشاره كرد و گفت: كشف نزديك به ۱۴ كيلوگرم انواع مواد مخدر، كشف ۳۸ فقره انواع سرقت، دستگير ۱۷۶ نفر در به علت فعاليت در امر تهيه وتوزيع مواد مخدر، دستگيري ۳۴ سارق، ۱۱ نفر از اراذل و مزاحمان نواميس شهروندان و ... در اين طرح صورت پذيرفت.

وي ادامه داد: در اين طرح توجه به انتظام بخشي ترافيكي نيز مورد تاكيد بود كه اعمال قانون ۷۳۷ دستگاه وسيله نقليه و توقيف ۱۳۳ دستگاه خودرو و موتورسيكلت اجرايي شد.

وي در پايان گفت: از آنجايي كه برنامه هاي پيشگيرانه اقدامي فراسازماني و بين بخشي است و صرف اقدام انتظامي نمي توان نتيجه مطلوب و مستمري را دنبال كرد، سالم سازي جامعه شهري زماني قابل تحقق است كه از يك سو تمام سازمان هاي متولي فرهنگ در راستاي وظايف محوله با همكاري و مشاركت شهروندان در راستاي تحقق امنيت مطلوب گام بردارند.

سرهنگ مصطفي ويسمه اي فرمانده انتظامي شهرستان اراك نيز در پايان اين طرح با تقدير از همكاري و تعامل خوب شهروندان به خبرنگاران گفت: مشاركت و همراهي شهروندان با پليس همواره بستر ساز امنيت پايدار است و در مركز استان نيز اين انسجام جمعي توانسته است امنيتي مطلوب و در شان شهروندان اراكي را به همراه داشته باشد.

پيش فروش آپارتمان طرحي براي کلاهبرداري ميلياردي

فردي كه با طرح پيش فروش آپارتمان اقدام به كلاهبرداري ميلياردي از تعدادي شهروند تفرشي در استان مركزي كرده بود، دستگير و روانه زندان شد.

در ابتداي آبان ماه شهروندي تفرشي به كلانتري مركز شهرستان تفرش مراجعه كرد و با ارائه برگ شكوائيه اي خواستار پيگيري و دستگيري كلاهبرداري در شهرستان شد.

شاكي به ماموران انتظامي گفت: بعد از چند سال براي خريد خانه مقداري پول پس انداز كردم كه در اوايل سال مراجعه اي كه به بنگاه هاي معاملات ملكي در سطح شهر داشتم تبليغ پيش فروش آپارتمان هايي در شهرستان نظر من را جلب كرد و بعد از تماس با فردي كه خود را سرمايه گذار طرح معرفي كرد، قرار شد كه من طي چند مرحله مبلغ ۳۰۰ ميليون در اختيار وي بگذارم و پروژه ساخت مسكن نيز از شهريور ماه آغاز شود و در مراحل بعدي نيز تا تكميل پروژه با اين فرد تسويه حساب كنم.

وي ادامه داد: بعد از گذشت مدتي متوجه شدم كه سرمايه گذاري و ساخت پروژه مسكن در دست اقدام نيست و اين فرد قصد كلاهبرداري از من را دارد كه در پيگيري كه داشتم متوجه شدم او از شهرستان متواري شده است.

با توجه به اهميت موضوع، پرونده براي سير مراحل تحقيقات به پليس آگاهي شهرستان ارجاع شد و كارآگاهان پليس بررسي تخصصي موضوع را شروع كردند.

شناسايي مالباختگان در دستور كار كارآگاهان پليس شهرستان

در تحقيقات مقدماتي مشخص شد كه اين فرد كلاهبرداري هايي ديگر نيز به اين عنوان در سطح شهر داشته است كه با پيگيري هاي انجام شده ۹ نفر از شهرونداني كه از آنان كلاهبرداري شده بود شناسايي شدند و در ارزيابي ها ميزان كلاهبرداري اين فرد در حدود دو ميليارد وهفتصد ميليون ريال برآورد شده است.

شناسايي و دستگيري كلاهبردار در پايتخت

فرمانده انتظامي شهرستان تفرش در اين باره گفت: با توجه به اظهارات مالباختگان و انجام تحقيقات ميداني مشخص شد كه فرد تحت تعقيب اهل تفرش بوده كه چند سالي است به تهران كوچ كرده است.

سرگرد سيروس دالوند اضافه كرد: با اقدامات تخصصي و فني سرانجام كارآگاهان محل اختفاي متهم را در تهران شناسايي كردند و در هماهنگي با دستگاه قضايي تيمي از ماموران انتظامي براي دستگيري وي به آدرس سكونت متهم اعزام شدند.

اين مقام انتظامي ادامه داد:‌با اعزام ماموران انتظامي فرد تحت تعقيب در منزلش دستگير و براي تكميل تحقيقات به يگان انتظامي دلالت شد.

سرگرد دالوند با اشاره به اعتراف متهم به كلاهبرداري هايي از ۹ شهروند تفرشي افزود: با مواجهه حضور مالباختگان و ارائه اسناد و مدارك، متهم به جرم خود اعتراف كرد و با قرار وثيقه قانوني روانه زندان شد.

اعتماد بي جا به افراد زمينه ساز كلاهبرداري

فرمانده انتظامي شهرستان تفرش در پايان اعتماد بي جا به افراد بدون داشتن شناخت كافي نسبت به آنها و اعتماد به تبليغات نادرست و عدم مشاوره با كارشناسان و افراد مطلع را از عوامل زمينه ساز بروز كلاهبرداري و سوء استفاده افراد فرصت طلب خواند و رعايت نكات ذيل را در پيشگيري از اين جرم مورد تاكيد قرار داد.

- فريب ظاهر آراسته افراد را نخوريد.

-به هر گونه پيشنهاد يا معامله خيلي خوب مشكوك باشيد.

- موارد مشكوك را از طريق تلفن ۱۱۰ به مراكز پليس گزارش كنيد.

- هنگام معامله با افرادي كه نشانه و شماره تلفن ثابتي ندارند، بيشتر دقت كنيد و تا حد امكان از آن بپرهيزيد.

- براي اطمينان از اصالت يك سند بايد از مرجع صدور آن استعلام كنيد.

- از پرداخت وجه نقد تحت عنوان مشاركت يا مضاربه به افراد ناشناس خودداري كنيد.

مهار كامل سرقت احشام در فراهان

فرمانده انتظامي شهرستان فراهان استان مركزي از مهار كامل سرقت احشام طي هفت ماهه نخست در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ صفر علي روشنايي در تشريح اين خبر گفت :از آنجايي که آموزش هاي علمي و به روز در ميان جامعه هدف، نقش ارزنده اي در کاهش جرايم به ويژه سرقت به همراه دارد، نيروي انتظامي شهرستان بنا بر سياست هاي ابلاغي اطلاع رساني و آموزش آحاد مردم براي پيشگيري از بروز جرم و بزه را دستور كار خود دارد.

وي اضافه كرد : در سال جاري ضمن اطلاع رساني و آموزش همگاني و همکاري با جهاد کشاورزي و همچنين مشارکت دامداران خوشبختانه از ابتدا سال ۹۳ تاکنون هيچگونه سرقت احشام در سطح شهرستان فراهان گزارش نشده است.

فرمانده انتظامي شهرستان فراهان يادآور شد :اجراي به موقع طرح هاي انتظامي، کنترل مبادي ورودي و خروجي شهرستان و تعامل با دامداران و آموزش آنان از اقدامات موثر در مهار سرقت احشام در شهرستان بوده كه با تلاش مجموعه انتظامي شهرستان اين مهم باعث رضايتمندي مردم به ويژه دامداران و کشاورزان در سطح شهرستان شده است.

زدن زنگ منازل به بهانه سرقت

سارقاني كه به منظور سرقت از منزل، ابتداء زنگ منازل را مي زدند و پس از حصول اطمينان از خالي بودن منزل اقدام به سرقت مي كردند توسط پليس شهرستان خمين استان مركزي شناسايي و دستگير شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان خمين در تشريح اين خبر گفت:در پي وقوع چند فقره سرقت منزل مراتب جهت رسيدگي در دستور كارآگاهان پليس قرار گرفت.

سرهنگ محمد علي گودرزي افزود: پس از انجام تحقيقات گسترده و فني توسط كارآگاهان پليس دو نفر سارق شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه نسبت به دستگيري آنان اقدام شد.

فرمانده انتظامي شهرستان خمين ادامه داد:پس از انجام تحقيقات مشخص شد كه سارقين زماني كه قصد سرقت از منازل را داشتند ابتداء زنگ منزل را مي زدند و پس از اينكه از خالي بودن منزل اطمينان حاصل مي كردند از ديوار بالا مي رفتند و با شكستن شيشه وارد منزل مي شدند و اقدام به سرقت مي كردند.

وي تصريح كرد: در بازجويي هاي فني و پليسي سارقين به ۹ فقره سرقت اعتراف كردند كه در اين خصوص پرونده تشكيل و سارقان به مراجع قضايي معرفي و روانه زندان شدند.

اين مقام انتظامي در پايان ضمن تشكر از اطلاع رساني به موقع شهروندان و همكاري آنان خاطر نشان كرد:تلاش در راستاي حفظ آرامش مردم و مبارزه با متخلفان در دستور كار پليس قرار دارد.