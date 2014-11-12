جرج جرداق قلم را در برابر شخصیت علی(ع) به سجده درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی در بخشی از پیام خود با اشاره به آیه «وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ یَسْتَکْبِرُونَ»؛ "قطعا کسانی را که گفتند «ما نصرانی هستیم»، نزدیک‌ترین مردم در دوستی با مؤمنان خواهی یافت، زیرا برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی‌اند که تکبر نمی‌ورزند" آورده است: جرج جرداق این مسیحی عاشق امام علی (ع) نویسنده کتاب پنج جلدی «الامام علی صوت العدالة الانسانیة» با عشق به انسانیت و عدالت علوی دیده بر جهان بست. همو که جز علی (ع) کسی را شایسته نوشتن ندانست و حاضر نشد در برابر اموال کثیر دست به قلم برد و چیزی بنگارد؛ چرا که با عشق به انسانیت و عدالتی که در علی (ع) یافته بود، نمی‌خواست قلم خویش را آلوده به مظاهر دنیوی کند. همو که قدر قلم را شناخت و به سوگند خداوند به قلم وفادار ماند و سطر سطر واژگانی که بر کتاب جاری ساخت، ‌ آمیخته با محبت و عشق به انسانیت علوی بود.

وی افزوده است: امروز ما در غم فراق مورخی آگاه، دانشمندی عاشق و صاحب فتوتی واله و شیدا نشسته‌ایم که نسبت به حقانیت انسانیت و عدالت علی (ع) هیچ تکبر و استکباری نداشت و متواضعانه در برابر آن شهید عدالت خم شد و قلم را به سجده در آورد تا از او الگویی برای جهانیان بسازد و در معرفی ایشان کوتاهی نکند. با آنکه از امت نصاری بود چنان با پیشوای نخست امت اسلام تقرب مودت‌آمیز داشت که مصداق آیات الهی شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده است: وی چنان دلباخته و شیدای امام امیرمؤمنان علی (ع) بود که 40 سال از عمرش را به مطالعه درباره شخصیت آن حضرت گذاشت و درباره عظمت آن حضرت (ع) می‌فرمود: من پس از علی (ع) کسی را شایسته نوشتن ندیدم و تصمیم گرفتم که جز در مورد علی (ع) ننویسم. انقلاب علی (ع) انقلاب انسانی، اجتماعی، فکری و فرهنگی بود و در آن بین دو جبهه فسق و قاچاق انسان و برده و مرگ از یک طرف و جبهه دین و رحمت و عدالت و انسانیت و آزادی و حیات فاصله‌های زیادی بود. موظف شدم که جبهه علی را که خالص‌ترین جبهه‌ها است، مورد بررسی و تحلیل قرار دهم. این جبهه راه را برای من روشن کرد و چراغ راهم شد».

در بخش پایانی پیام حجت الاسلام اعرافی آمده است: اینجانب درگذشت ایشان را تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت، رحمت و مغفرت مسئلت می‌نمایم.