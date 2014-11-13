به گزارش خبرنگار مهر، عباس غزالی بازیگر سینما و تلویزیون بعدازظهر امروز پنجشنبه 22 آبان به دعوت خبرنگار مهر به بیستمین نمایشگاه مطبوعات آمد و در غرفه مهر حاضر شد.

وی در این گفتگو درباره سریال «حانیه» که اخیرا بازی در آن به کارگردانی سیدجلال دهقانی اشکذری را به پایان رسانده است سخن گفت و اعلام کرد احتمالا اسم این سریال به «شب و روز سعید» تغییر پیدا خواهد کرد.

غزالی همچنین از تجربه بازی در کنار سیامک صفری و نگار جواهریان در فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک» ساخته هومن سیدی سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که گرچه برای حضور در سینما صبر زیادی داشته تا فیلم موردعلاقه‌اش را بازی کند، سرانجام با این فیلم به خواسته خود رسیده است.

مشروح گفتگو با این بازیگر به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.