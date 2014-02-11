به گزارش خبرنگار مهر، همواره فضای مجازی منشأ ایجاد حواشی و شایعه پراکنی هایی پیرامون زندگی هنرمندان بوده است. چه بسیار صفحات جعلی که در شبکه های اجتماعی به نام هنرمندان ثبت شده و از سوی دیگر قضاوت های و برداشت های ناشایست و بعضا غیرمرتبطی که از مطالب درج شده توسط خود واقعی هنرمندان، در این صفحات شده است.

امروز نیز این معضل دامنگیر یکی از بازیگران جوان تلویزیون شده و عکسی که عباس غزالی از غروب آفتاب و حرکت تعدادی بز در صفحه اینستاگرام گذاشته بود، برداشت های خاصی را به همراه داشته است. البته ابتدا این نظرات محدود پای همان عکس توسط برخی هواداران وی در خصوص احتمال توهین او به راهپیمایی 22 بهمن و گذاشتن این تصویر با قصد و غرض قبلی درج شده بود، اما در ادامه اتفاقی رخ داد که رنجش بیشتر این هنرمند را به همراه داشت.

یکی از خبرگزاری ها برداشت برخی مخاطبان را در قالب پیامکی با این مضمون که عباس غزالی با گذاشتن تصویری در صفحه اینستاگرامش غیر مستقیم نسبت به راهپیمایی دهه فجر توهین کرده، به اهالی هنر ارسال کرده است.

این موضوع تماس غزالی با خبرنگار مهر و تکذیب صریح این گمانه زنی ها را به همراه داشت.

وی به خبرنگار مهر گفت: من همیشه سعی کرده ام در اینستاگرام عکس های هنری بگذارم و هیچ وقت منظور و قصدخاصی نداشته ام. برای افکار مسمومی که قصد خراب کردن هنرمندان و دیگر دوستان را دارند متاسفم. گرچه مردم ما باهوش تر از این حرف ها هستند.

بازیگر سریال های «وضعیت سفید» و «مادرانه» افزود: ما هرچه داریم از انقلاب است. خدای مهربان از دل همه بنده هایش خبر دارد و جای حق نشسته است. من فرزند این نظام هستم و خوشحالم که در تلویزیون این نظام بزرگ شده ام.

غزالی تصریح کرد: به داشتن مردمی که همواره در صحنه حضور دارند و خودشان را درگیر حاشیه ها نمی کنند افتخار می کنم. 22 بهمن مبارک.