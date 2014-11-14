داشتن نگاه پدرسالارانه منطقی نیست/ فدراسیون برنامه و استراتژی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین عزیزی خادم در نشست خبری که در نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست فوق العاده‌ای که دو هفته پیش برگزار شد بهترین جلسه‌ای بود که در دو سال و نیم اخیر برگزار کردیم و هیات رئیسه به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در فدراسیون به مسائل مختلفی ورود کرد.

وی با اشاره به اینکه بحث ماموریت‌ها و ظرفیت‌ها در فدراسیون فوتبال باید با نگرش جدیدی مورد توجه قرار گیرد، افزود: در این نشست اعضای هیات رئیسه یک هماهنگی، همگرایی خاصی داشتند و توانستند تصمیم یک دستی را اتخاذ کنند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درخصوص پس گرفتن امضای اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و برکنار شدن نبی اینگونه توضیح داد: تا حالا به صورت رسمی امضایی پس گرفته نشده است زیرا زیر نامه توسط دوستان پاراف شده و اگر کسی بخواهد امضایی را پس بگیرد، باید رسما و یا به صورت کتبی آن را اعلام کند. از نظر ما صحبت درخصوص پس گرفته شدن امضاها منتفی است.

وی با تاکید بر اینکه هیات رئیسه معتقد است تقدم اخلاق باید در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود، ادامه داد: فضای ایجاد شده در آن مقطع خوشایند نبود اما باید این حق را برای هیات رئیسه قائل بود که تصمیمی دموکراتیک بگیرد. بنده امیدوارم دوستان هم از این تصمیم دموکراتیک تمکین کنند. اینکه نگاهی اقتضایی و با هدف را درخصوص این مسائل مطرح کنند، خیلی خوشایند نیست زیرا تمام هدف اعضا رسیدگی اصولی و منطقی به مسائل است.

عزیزی خادم اضافه کرد: چه مجمع و چه هیات رئیسه اگر بخواهد تغییری را ایجاد و یا مصوبه‌ای را تصویب کند باید به آن احترام قائل بود. ما در این جلسه موانع و مشکلاتی را که در فدراسیون فوتبال وجود داشته را بیان کردیم. وقتی برنامه‌ریزی وجود ندارد و اقدامات برنامه محور نیست، باید تاسف خورد اما با تعامل و همدلی، تامل در این تعاملات و در فضایی دوستانه و همگرایانه می‌توانیم کاری انجام دهیم که فوتبال به شرایط خوبی برسد.

وی بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که باید برای نظر و نامه افراد احترام قائل بود اما متاسفانه تاحدودی کم لطفی صورت گرفت، یادآور شد: تمام دوستانی که در هیات رئیسه فدراسیون حضور دارند از افراد با سابقه در فوتبال هستند. دوستان به فضاهای حاکم در فوتبال اشراف دارند و باید به نظراتشان احترام گذاشته شود.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه جلسه بعدی هیات رئیسه قرار بود ابتدا و انتهای هفته جاری برگزار شود اما به تاخیر افتاد یادآور شد: مشکلات و موانعی برای برگزاری این جلسه وجود دارد که در اسرع وقت برطرف و این جلسه تشکیل شود در این مدت ابهاماتی بر صورت های مالی فدراسیون سایه انداخته بود که در یک فضای هم گرایانه آنها را بررسی کردیم و قرار است در نشست های بعدی بیشتر به این مسائل بپردازیم.

وی انسجام داخلی را باعث حل مشکلات و ایجاد یک فضای مثبت در فدراسیون فوتبال دانست و ادامه داد: اختلاف سلیقه درون هیات رئیسه امری طبیعی است و می‌تواند به حل مشکلات کمک کند اما نگاه پدرسالارانه داشتن و اینکه سرقفلی در فدراسیون داریم نمی‌تواند منطقی و اصولی باشد. مسیرهای رسیدن به سمت ها مشخص است و دوستان نباید از تصمیم دموکراتیک ناراحت شوند.

عزیزی خادم با طرح این سوال که چرا نباید در هیات رئیسه تضاد آرا باشد؟، ادامه داد: در عین اختلاف سلیقه هم می‌توان با نگاه مثبت و ترمیمی اهداف را پیش برد، اصلاح پایه‌ای در یک پروژه تنها با شفافیت و عدالت محوری اتفاق می‌افتد و امیدوارم در آینده کاری کنیم که برخی اتفاقات ناخوشایند دوباره رخ ندهد.

آیا با شرایط موجود هیات رئیسه می تواند قید کفاشیان را بزند و زمینه تغییرات در فدراسیون فوتبال را فراهم کند؟ وی به این سوال اینگونه پاسخ داد: طبق اساسنامه و جایگاه مصوب شده برای هیات رئیسه ما نمی‌توانیم چنین اقدامی انجام دهیم زیرا ظرفیت‌ها و اقدامات ما تعریف شده است. نگاه هیات رئیسه اصلاحی و ترمیمی است و این مجمع عمومی است که می‌‍تواند در فدراسیون تغییر ایجاد کرده و یا در آن اصلاحاتی را به وجود آورد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه نگاه حفاظتی از شأن و جایگاه فدراسیون فوتبال جزو وظایف هیات رئیسه است، افزود: خللی در اراده ما درخصوص تصمیمات اخیر ایجاد نشده اما حق بدهید اعضای هیات رئیسه می‌خواهند اقداماتشان به نحوی باشد که شأن و جایگاه فدراسیون حفظ شود. ما از اختیارات خود در حوزه‌های برنامه ریزی و اقتصادی ورود می‌کنیم زیرا اگر ساختار مالی فدراسیون با همین روند به حرکت خود ادامه دهد در آینده باز هم با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه "فیفا دی"ها از دست می‌رود و لیگ هم کم رمق و پر هزینه برگزار می‌شود، ادامه داد: باید بپذیریم فدراسیون با روش‌های منسوخ شده مالی، اقتصادی و برنامه ریزی کارها را پیش می‌برد و باید نگاه محتوایی و برنامه‌های مدون برای اقدامات خود داشته باشد. خیلی از دوستان نمی دانند ورودی و خروجی فدراسیون چقدر است مطمئنا شفافیت به مسئولیت پذیری و تصمیم گیری اعضا کمک می کند.

عزیزی خادم با تاکید بر اینکه اگر در این فضاها وارد نشویم مغموم خواهیم شد، ادامه داد: امروز شما به ورزشگاه‌ها نگاه کنید اینکه سکوها اکثرا خالی است، دلیل آن عدم رضایت مردم از فوتبال و نتایج به دست آمده است. امروز اهداف استراتژیک کمتر دیده می‌شود و باید در این راستا گام برداریم زیرا فوتبالمان، همانند کشوری نیست که به جام جهانی رفته است.

وی نبود مدل برنامه و استراتژی را یکی از مباحث مهم در فدراسیون کنونی دانست و افزود: شما خبرنگاران باید درخصوص این مسائل بیشتر تحقیق و پرسش کنید زیرا اگر فدراسیون با همین روش جلو برود شرایط ناگوارتر خواهد شد.

عزیزی خادم با اشاره به اینکه انسجام داخلی و در نظر گرفتن برنامه اصولی که قابلیت اجرایی دارد می‌تواند از تبعات خطرناکی که ادامه این روش برای فدراسیون ایجاد می‌کند جلوگیری کند، گفت: فوتبال امروز یک ابر فرهنگ است و می‌تواند در حوزه‌‌های مختلف ورود کند که رسانه‌ها با پرسشگری نقش مهمی را در بیدار کردن اذهان عمومی و انجام اقدامات اصولی در فوتبال دارند.