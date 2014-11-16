سحر ناسوتی نویسنده و کارگردان نمایش «دگمه» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «دگمه» از 28 آبان اجرای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز می‌کند. این اثر نمایشی اثری زنانه با الهام از واقعیت‌های جامعه امروزی نوشته و کارگردانی شده است.

وی درباره چگونگی شکل گیری این نمایش توضیح داد: مدتی قبل یکی از دوستانم به من پیشنهاد داد تا نمایشنامه‌ای تک پرسوناژ برایش بنویسم که در ارتباط با حوادث اجتماعی جامعه باشد. در واقع موضوع اثر را او به من پیشنهاد داد اما از آنجا که نمی‌خواستم نمایشنامه به شیوه تئاتر مستند و واقع نمایی صرف شکل بگیرد چند قصه واقعی را با هم تلفیق کردم که به نمایشنامه ای تک پرسوناژی انجامید.

ناسوتی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفتم این نمایشنامه را خودم به صحنه ببرم اما در تمرین های اولیه ای که داشتیم همراه با دلارا نوشین دراماتورژی جدیدی روی متن انجام دادیم که در خاتمه متن تبدیل به نمایشنامه ای با چهار شخصیت و مضمونی اجتماعی شد.

کارگردان نمایش «زیر درخت آلبالو» درباره مضامینی که در این اثر نمایشی مطرح می‌شود، عنوان کرد: «دگمه» روایت واگویه های زنی است که در اثر بروز فاجعه ای دچار فشارهای عصبی و روانی شده است. در این اثر نمایشی مسائل مختلف اجتماعی چون قتل، تجاوز، ازدواج موقت و ... مطرح می شود. در حقیقت این نمایش اثری جنایی از داستان زندگی زنی بدون پشتیبان است که در مسیر بی‌پناهی‌هایش و در مواجهه با دنیای خشن بیرون حوادثی برایش رقم می خورد که در نهایت به فاجعه می انجامد.

وی درباره شیوه اجرایی این اثر نمایشی متذکر شد: نمی توان گفت که این نمایش به چه شیوه اجرایی روی صحنه می رود چون در دنیای پست‌مدرن مرز بین مکاتب از بین رفته است و تنها از یک سبک یا شیوه اجرایی در یک اثر بهره برده نمی شود. در این نمایش نیز همزمان شاهد اثری واقع گرایانه، سوررئالیستی و حتی نشانه شناسانه هستیم.

ناسوتی ابراز کرد: در اجرای این نمایش به تدریج مخاطب از دنیای ذهنی شخصیت اصلی بیرون آورده و وارد دنیای واقعیت می‌شود. به دلیل مرز باریکی که بین نمایش دنیای خیال و واقعیت در صحنه تئاتر وجود دارد مخاطب در این اجرا شاهد صحنه هایی کاملا واقعی است که بعدا متوجه خیالی بودن آن می شود اما مساله ای که برای من در طراحی این اجرا اهمیت داشت این نکته بود که مخاطب بتواند مرز بین واقعیت و خیال را از هم تمیز دهد.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت‌هایش درباره وجوه زنانه نمایش «دگمه» توضیح داد: پرداختن به مسائل و مضامین اجتماعی همیشه دغدغه من بوده است در عین اینکه معتقدم نویسنده هیچگاه نمی‌تواند از کارش جدا باشد بنابراین من به عنوان یک نویسنده و کارگردان زن نمی‌توانم در هنگام نگارش و کارگردانی وجوه زنانه خودم را کنار بگذارم و خواه ناخواه کارهایم سبک و سیاق زنانه پیدا می کند. بعد از جلو رفتن تمرین های نمایش نیز طراح صحنه کار که او هم یک زن است به ما پیوست و ایده های زنانه ای وارد نمایش کرد.

نمایش «دگمه» از 28 آبانماه ساعت 18:30 به مدت 15 شب اجرای خود را در تالار استاد مشایخی مرکز آفرینش‌های هنری تئاتر مان آغاز می کند. بهناز نادری، سید حسام شریفی، هنگامه کوچکی، آزاده نوبهار بازیگران این اثر نمایشی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دراماتور: دلارا نوشین، مشاور کارگردان: امیر پاکزاد، طراح صحنه: آزاده بدیعی، طراح لباس: سحر ناسوتی، طراح نور: یاسین ذاکر، طراح افکت: میلاد دلشاد، نوازنده ویولنسل: مدیسا کنی، روابط عمومی: آروین مؤذن زاده.

ناسوتی پیش از این کارگردانی نمایش های «زیر درخت آلبالو»، «خانه عروسک» و «خرده جنایتهای زن و شوهری» را بر عهده داشته و نمایشنامه های «آلزایمر»(عوضی گرفتی)، «تا مرز جنون»، «75 یا 50»، «تا عروسی فردا» و.... را به نگارش درآورده است.