انفصال دادستان سابق تهران از قضاوت/ مرتضوی: درخواست اعمال ماده 18 می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرد که محکومیت سعید مرتضوی که مربوط به انفصال‌ها می‌شد، تأیید شده است.

هر چند این رای هنوز روی سایت دیوان عالی کشور و سایت قوه قضائیه منتشر نشده اما سعید مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تائید کرد.

وی در پاسخ به اینکه به چه دلیل به حکم دیوان عالی کشور معترض هستید، گفت: من بر اساس قانون صحبت می کنم. در ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی گفته شده که وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی توان تغییر شعبه داد. این پرونده 2 سال در یک شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته بود و حالا این پرونده را از شعبه 9 به شعبه 38 دیوان عالی ارجاع داده اند.

دادستان سابق تهران در پاسخ به اینکه اگر کار غیرقانونی رخ داده قطعا راهکار اعتراض برای آن در قانون دیده شده است، گفت: قانون این اجازه را داده که اعمال ماده 18 کنم.