به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره امور پژوهشی و آموزشي تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری دومين اجلاس منطقه ای، مقدماتي بیست و سومین اجلاس سراسری با عنوان اولين اجلاس ستاد منطقه اي بيست و سومين اجلاس نماز خبر داد.

هادی رضایی در ادامه افزود: این نشست هم اندیشی با حضور اعضای کمیته علمی پژوهشی اجلاس بيست و سوم نماز و اعضاي ستاد منطقه اي، -شامل نمايندگاني از ادارات كل تبليغات اسلامي استان هاي گيلان، مازندران، گلستان، سمنان، قم، قزوین و البرز- برگزار شد.

در اين نشست ابتدا حجت الاسلام والمسلمين نيك نژاد، مديركل تبليغات اسلامي استان تهران ضمن عرض خير مقدم به حضار، به تشريح نقش و جايگاه نماز در فرهنگ اسلامي و اهميت آن پرداخت.

در ادامه حجت الاسلام و لمسلمين موسوي هوائي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي و مسئول كميته علمي و پژوهشي بيست و سومين اجلاس سراسري نماز- رسالت سازمان تبليغات اسلامي در راستاي اهداف اجلاس سراسري نماز در جهت بسط و گسترش فرهنگ نماز با رويكرد تعالي فرهنگي را تبيين كرد.

سخنران بعدي اين اجلاس دكتر فروغي مديركل دفتر پژوهشهاي كاربردي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي و مسئول كارگروه علمي و تحقيقات ميداني كميته علمي و پژوهشي بيست و سومين اجلاس سراسري نماز- بود كه در سخناني و با ارائه مصور آماري درباره ميزان دينداري و تقيد ايرانيان به مناسك ديني، در ادوار مختلف، بر لزوم اتكاء بر داده ها، آمار و ارقام تحليلي و مستند در برنامه ريزي هاي كلان فرهنگي تأكيد كرد.

سپس حجت الاسلام والمسلمين علي دارابي مديركل دفتر برنامه‌ريزي آموزش‌هاي تخصصي معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي و جانشين كميته علمي و پژوهشي بيست و سومين اجلاس سراسري نماز- ضمن تشريح محور هاي اصلي و فرعي فراخوان مقالات اين اجلاس، وظائف اعضاي ستاد منطقه اي را برشمرد.

بخش بعدي دومين اجلاس منطقه اي نماز به سخنراني عبداللهي معاون پژوهشي ستاد اقامه نماز و مسئول دبيرخانه دائمي اجلاس سراسري نماز اختصاص داشت. وي ضمن بيان اهداف اجلاس و زمينه هاي تعامل اعضاي ستاد در اجراي هر چه با شكوهتر اجلاس نماز و استقبال از واگذاري مسئوليت كميته علمي و آموزشي آن به معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي، از تلاشهاي صورت گرفته توسط اين سازمان تقدير و اين تلاشها را تا بدين جا موفق ارزيابي نمود.

در پايان نيز نمايندگان ادارات كل تبليغات اسلامي استانهاي مدعو به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در سطح استان ها در جهت اطلاع رساني پيرامون اجلاس سراسري نماز و فراخوان مقالات آن پرداختند.

قابل ذكر است، نخستين اجلاس منطقه اي نماز در تاريخ بيست و سوم و بيست و چهارم مهرماه به ميزباني استانهاي اردبيل و آذربايجان شرقي و با شركت مديران كل تبليغات اسلامي استانهاي آذزبايجان غربي و زنجان و نمايندگان ستاد اقامه نماز اين استان ها و با سخنراني حجج الاسلام موسوي هوائي و دارابي برگزار شد.

تا قبل از برگزاري بيست و سومين اجلاس سراسري نماز كه ديماه در اهواز برگزار مي گردد ، سه اجلاس منطقه اي ديگر در استان هاي فارس ، هرمزگان و كردستان تشكيل خواهد شد.