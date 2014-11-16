بانکها تولید در دومین کارخانه بیودیزل جهان را سوخت کردند/ فروش بخشی از کارخانه برای ادامه تولید هم نتیجه نداد

به گزارش خبرنگار مهر، بیودیزل یک نوع سوخت تجدیدپذیر و تجزیه‌پذیر است که از روغن گیاهی و یا چربی حیوانی به دست می‌آید. این سوخت را می‌توان با گازوئیل مخلوط و در خودروهای گازوئیل سوز به‌کار برد. نتیجه‌های مثبت بکار بردن زیست‌دیزل در کاهش آلودگی هوا از سوی سازمان‌های معتبر جهانی تایید شده‌ است.

تولید بیودیزل تنها در آمریکا انجام می شد که در اسفند سال ۹۱ انحصار این کارخانه شکست و کارخانه تولید سوخت بیودیزل (سوخت سبز) استان اصفهان با حضور محمد جواد محمدی زاده معاون رییس جمهور وقت و رییس سازمان محیط زیست کشور در شهرستان تیران و کرون افتتاح شد.

به گفته مسئولان شهرک صنعتی تیران، کارخانه بیودیزل شهرستان تیران و کرون با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال با ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن سوخت استاندارد جهانی یورو ۴ و ۵ در شهرک صنعتی تیران احداث و به بهره برداری رسید.

کاهش ۱۲ درصدی مونوکسید کربن با مصرف سوخت بیودیزل

کاهش ۲۰ درصدی هیدرو کربن سوخته نشده (HC)، کاهش ۱۲ درصدی مونوکسید کربن، کاهش ۱۲ درصدی ذرات معلق و کاهش اکسیدهای اکسیژن به میزان ۲ درصد از مزایای استفاده از سوخت بیودیزل است.

در تولید سوخت سبز از روغن های گیاهی و غیرخوراکی استفاده می شود که کاشت دانه های روغنی برای تولید این سوخت نیز بزودی در این منطقه انجام می گیرد.

سرنوشت این کارخانه پس از افتتاح

پس از افتتاح این کارخانه ۱۰۰ تن سوخت تولید شد اما این تولید اولین و آخرین تولیدی بود که در این کارخانه مهم صورت گرفت و تا به امروز دیگر تولیدی نداشته و این در حالی است این واحد تولیدی که با حضور مقامات عالی کشوری افتتاح شد تعطیل شده و دیگر تولیدی ندارد.

عدم نقدینگی و سرمایه در گردش عامل تعطیلی کارخانه است

هادی خداوردیان مدیرعامل کارخانه بیودیزل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای راه اندازی این کارخانه اعتبار قابل ملاحظه ای را هزینه کرده است، گفت: ادامه فعالیت این کارخانه نیاز به سرمایه در گردش به ارزش به ارزش ۱۵۰ تا ۱۹۰ میلیارد ریال است تا اینکه فاز اول این کار در سطح عادی تولید داشته باشد.

وی افزود: برای تولید بیشتر و خرید روغن های سوخته و تبدیل به سوخت سبز نیاز به سرمایه در گردش بیشتری تا حد ۳۰۰ میلیارد ریال است که با مشارکت بانک ها این کار انجام می شود.



فروش بخشی از کارخانه برای راه اندازی خط تولید

مدیر عامل کارخانه بیرودیزل شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه ۸۰ درصد از سهم کارخانه خود را به یک سرمایه گذار فروخته است، گفت: بخشی از شرکت فروخته شد تا اینکه با سرمایه شخص دوم و وثیقه های شریک فرصت را برای تولید فراهم کنیم که این کار نیز جواب نداد و سهام فروخته شد امسال مجددا از فرد شریک قبلی به شخص دیگری فروخته شد.

وی ادامه داد: نفرد دومی که حاضر به سرمایه گذاری در این شرکت شده با شرکت همکاری دارد تا اینکه خط تولید را راه بیندازیم اما تاکنون موفق نشده ایم.



بانک های عامل با وجود وثیقه آماده همکاری نیستند

خداوردیان با اشاره به اینکه وثیقه های مورد نیاز برای احذ تسهیلات بانکی را آماده کرده ایم، تصریح کرد: با وجود وثیقه اما بانک های عامل همکاری نمی کنند و این سه قفله کردن بانک مانع پیشرفت شرکت شده است.

وی از آمادگی شرکت برای مشارکت با بانک ها در تولید خبرداد و گفت: برای راه اندازی خط تولید با شرایط بانک های عامل سازش کرده ایم و حتی پیشنهاد مشارکت در تولید را داده ایم اما همچنان بانک ها مساعدت نکرده اند.

بیودیزل افتخار شهرک صنعتی تیران و کل کشور است

حسن فدایی، رئیس شهرک صنعتی تیران و کرون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کارخانه با شرایط سخت راه اندازی شد، گفت: بیودیزل افتخار شهرک صنعتی تیران و کل کشور است که مسئولان باید برای حل مشکل آن کمک کنند.

وی افزود: مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش عامل اساسی و مهم در رفع مشکل این کارخانه است که با مساعدت و همکاری بانک های عامل شاهد حرکت تولید این شرکت هستیم.

فدایی خاطرنشان کرد: این شرکت فعالیت سنگینی را انجام می دهد و نیازمند وام و تسهیلات سنگین است که باید در این خصوص تدبیر سنجی کرد.

آمادگی همکاری با شرکت بیودیزل داریم

حسن سلیمی فرماندار تیران و کرون در پاسخ به مشکلات این شرکت در گفتگو با مهر گفت: فرمانداری آمادگی همکاری برای حل مشکل این کارخانه را دارد و در نشستی با مسئولان این کارخانه موضوع باید بررسی شود.

وی افزود: همکاری بانک های عامل و ورود افراد سرمایه گذار و مشارکت بانک ها در سرمایه گذاری در این شرکت موثر است.

گواهینامه سوخت از شرکت هواپیمایی اخذ شده است

صابر فاضل مشاور سهام دار شرکت بیودیزل تیران و کرون نیز در این رابطه در گفتگو با مهر، به ظرفیت های این شرکت اشاره کرد و گفت: ۲۴ استاندارد لازم اخذ و گواهینامه تولید سوخت از شرکت هواپیمایی نیز اخذ شده است.

وی افزود: با تعطیل شدن این کارخانه ۱۸ نفر از نیروهای انسانی بیکار شده اند.

تدبیر مسئولان گذشته بر چه اساس بوده است

با وجود اینکه این کارخانه مهم با حضور شخصیت عالی کشور افتتاح شده و افتخاری برای کشور است چرا مسئولان دولت قبل نسبت به نیازهای آن تدبیر سنجی نکرده اند و تنها به افتتاح کردن آن اکتفا و مشکلات آن و موانع احتمالی را پیش بینی نکرده اند تا اینکه این شرکت پس از تولید آزمایشی تعطیل نشود. که انتظار داریم دولت تدبیر امید در این حوزه مهم تدبیر ویژه داشته باشد.