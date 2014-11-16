اقوام ایرانی در سوگواره عاشورایی گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «سوگواره عاشورایی اقوام ایرانی» 24 آبان ماه با حضور لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اعظم بروجردی نویسنده و کارگردان تئاتر، جهانبخش سلطانی بازیگر سینما و تلویزیون و جمعی از مدیران مناطق 3 و 22 شهرداری تهران و با حضور مردم در آمفی تئاتر فرهنگسرای فردوس برگزار شد.

اجرای نمادین کتل، آیین سوگواری ایل بختیاری اولین بخش برنامه بود. در این بخش به صورت نمادین با کتل بندی اسب و اجرای نمایش آیینی توسط استاد سبزعلی خجسته، مردم با شیوه سوگواری ایل بختیاری آشنا شدند.

سپس شبیه خوانی «علی اکبر» توسط گروه شبیه خوانی تهران، گروه برگزیده کشوری در اجرای تعزیه به سرپرستی معینی برگزار شد که مورد استقبال حاضران در سالن قرار گرفت. اجرای آیین سوگواره سنج و دمام بوشهری ها نیز بخش بعدی افتتاحیه سوگواره عاشورایی اقوام بود.

در ادامه سیاوش یادگاری، سوگینه خوان و خنیاگر استان کرمانشاه، با اجرای سوگینه کردی مردم را با آیین سوگواری کردهای ایران، آشنا کرد. پرده خوانی محمدرضا معجونی مرشد و پرده خوان پیشکسوت، آخرین بخش اجرای سالنی ویژه برنامه بود.

در محوطه باز فرهنگسرای فردوس نیز، نمایشگاه نقاشی های آیینی استاد علی محمد شیخی، پذیرایی از مردم با نذری های سنتی استان های مختلف، نگارگذر حرکت امام حسین(ع) در مسیر کربلا و اجرای زنده و تلفیقی سوگواره اقوام بوشهر، بختیاری و چوپان خوانی استاد عباس پور از استان فارس اجرا شد.

ویژه برنامه های سوگواره عاشورایی اقوام ایرانی، همزمان با آغاز دهه سوم ماه محرم با هنرمندی صدها نفر از آیین ورزان اقوام مختلف کشورمان و با هدف معرفی تاثیرگذارترین آیین های سوگواری در قالب هنرهای وزین و فاخر از سوی اقوام مختلف سراسر کشور طی روزهای 24 تا 26 آبان ساعت 15 در بلوار فردوس و فرهنگسرای فردوس برگزار می شود.

علاقمندان برای حضور در این برنامه ها، می توانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات مراجعه کنند.