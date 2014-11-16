طراحی زیباترین قرآن جهان اسلام با همکاری استاد فرشچیان/ آغاز فراخوان جشنواره فرزندان عاشورائی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل دبیر خانه جامعه فرزندان عاشورائی به نقش فعالیت جامعه خبری در گسترش فرهنگ عاشورائی اشاره کرد و گفت: قصد داریم در این طرح بزرگ از فعالیت های آن دسته از اهالی رسانه که خارج از وظیفه و بنا به احساس مسئولیت برای گسترش فرهنگ عاشورائی انجام می دهند، قدردانی کنیم.

وی بر لزوم توجه به فعالیت های هنرمندانی که برای گسترش فرهنگ عاشورائی تلاش می کنند، تاکید کرد و افزود: در تلاش هستیم جایگاه ویژه هنر عاشورائی را با کمک هنرمندان تبیین کنیم.

جعفری با بیان اینکه به هنرمندان علاقمند برای فعالیت در حوزه فرهنگ عاشورایی کمک خواهیم کرد، ابراز کرد: هنرمندان می توانند از طریق جامعه بزرگ فرزندان عاشورائی به عنوان یک پایگاه و برای گسترش فرهنگ عاشورایی تلاش کنند.

مدیر عامل کانون فرهنگی و هنری سلمان فارسی با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت کشوری گفت: این جشنواره امسال در بخش های نقاشی، خطاطی، نقاشی خط، گرافیک، عکس و مقاله نویسی برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به عدم محدودیت سنی برای شرکت در این جشنواره ابراز کرد: تصمیم داشتیم برای جشنواره امسال بخش فیلم کوتاه را نیز فرخوان دهیم که با توجه به فرصت باقی مانده نمی توان فعالیت ویژه ای در این زمینه انجام داد.

جعفری با اشاره به آغاز فراخوان جشنواره فرزندان عاشورائی اظهار کرد: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود را حد اکثر تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره پست و یا به سایت اینترنتی www.mfa۹۳.cim ارسال کنند.

وی عنوان کرد: نفرات برگزیده در این جشنواره سراسری در ۲۲ بهمن ماه طی یک همایش تقدیر خواهند شد و ۷۲ نفر از شرکت کنندگان در جشنواره نیز علاوه بر دریافت لوح و جایزه به کربلا اعزام خواهند شد که ۳۵ نفر از بین هنرمندان شرکت کننده و ۳۷ نفر از بین افرادی که در سامانه فرزندان عاشورایی ثبت نام می کنند، خواهد بود.

جعفری با اشاره به یک بخش ویژه خبرنگاران فعال در حوزه فرهنگ عاشورائی در این جشنواره گفت: فعالان رسانه می توانند برای رقابت در این حوزه، آثار خود را در زمینه گسترش فرهنگ عاشورائی به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.

طراحی زیباترین قرآن جهان با همکاری استاد فرشچیان

بنیانگذار جامعه بزرگ فرزندان عاشورائی در بخشی دیگر از سخنانش به طراحی و تهیه زیباترین قرآن جهان اسلام اشاره کرد و افزود: برای اولین بار قرآنی بی نظیر به همت موسسه فرهنگی هنری سلمان فارسی و با همکاری اساتید برجسته مینیاتور کشور همچون استاد رزاقی و فرشچیان در حال تهیه است.

وی با بیان اینکه کارهای اولیه این قرآن از سال ۸۲ آغاز و از سال ۸۹ شکل اجرایی و جدی به خود گرفته است، گفت: تاکنون ۲۵ درصد کار این قرآن انجام شده است.

جعفری به برخی از ویژگیهای این قرآن کم نظیر اشاره کرد و افزود: هیچ یک از صفحات این قرآن شبیه به هم نیست و حوادث بیان شده در هر صفحه به شکل مینیاتور در اطراف صفحه طراحی و نقاشی شده است.