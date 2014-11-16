به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشست های ستارگان محراب است که به بزرگداشت مقام آیت الله شاه آبادی اختصاص یافته است.

علاقه مندان برای شرکت در این جلسه می توانند چهارشنبه ٢٨ آبان ماه، بعد از نماز عصر به مسجد سراج الملک واقع در خیابان امیر کبیر بعد از چهار راه شهید مصطفی خمینی(سرچشمه) نرسیده به خیابان ملت، مراجعه نمایند.

سخنران این مراسم فرزند آیت الله شاه آبادی خواهد بود.

عارف کامل و فقیه مبارز، آیة الله میرزا محمد علی شاه آبادی در سال ١٢٩٢ قمری در اصفهان در بیت فقیه ربانی، آیة الله میرزا محمد جواد اصفهانی ( حسین آبادی) رحمة الله دیده به جهان گشود. از همان ابتدا در محضر پدر بزرگوار خود، مقدمات علوم الهی و دروس حوزه را فرا گرفت و از محضر سایر اساتید وقت و علمای اصفهان کسب فیض نمود. در سال ١٣٠٤ قمری در سن ١٢ سالگی، زمانی که پدر ایشان توسط ناصرالدین شاه به تهران تبعید گردید، به همراه پدرو برادر دیگرشان به تهران مهاجرت فرمود و در طول اقامت ١٦ ساله در تهران ( تا ١٣٢٠ ق) به اشتغالات علمی پرداخته و اساتید دیگری را درک نمود. ایشان در سال ١٣١٠ هجری قمری، پس از ٦ سال اقامت در تهران، آنگاه که حدود ١٨ سال داشت به درجه ی اجتهاد نایل آمد.