به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تلفنی «پله هشتم» در گروه سرگرمی و تفریحات این شبکه تولید شده و هشت مرحله اصلی را دربرمیگیرد.
بنابراین گزارش، در 6 مرحله ابتدایی این مسابقه بازیهای مختلفی وجود دارد که به تناسب حرکت به سمت پلههای بالاتر در مسابقه سختتر میشود، اما مرحله هفتم و هشتم به طور ثابت در نظر گرفته شده است.
داوطلبان شرکت در مسابقه باید پیش از حضور در آن یک مشاور برای خود انتخاب کرده و شماره تلفن وی را در اختیار برنامه قرار دهند و این مشاور حداکثر در 2 مرحله میتواند به شرکت کننده راهنمایی ارائه دهد.
«پله هشتم» در 120 قسمت 30 دقیقهای روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 روانه آنتن شبکه سه سیما میشود.