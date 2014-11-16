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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۴۶

«پله هشتم» به شبکه سه می‌آید

«پله هشتم» به شبکه سه می‌آید

مسابقه تلفنی «پله هشتم» به تهیه کنندگی محمد محمدیان از شنبه هفته آینده یکم آذرماه ساعت 11 صبح روی آنتن شبکه سه سیما قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تلفنی «پله هشتم» در گروه سرگرمی‌ و تفریحات این شبکه تولید شده و هشت مرحله اصلی را دربرمی‌گیرد.

بنابراین گزارش، در 6 مرحله ابتدایی این مسابقه بازی‌های مختلفی وجود دارد که به تناسب حرکت به سمت پله‌های بالاتر در مسابقه سخت‌تر می‌شود، اما مرحله هفتم و هشتم به طور ثابت در نظر گرفته شده است.

داوطلبان شرکت در مسابقه باید پیش از حضور در آن یک مشاور برای خود انتخاب کرده و شماره تلفن وی را در اختیار برنامه قرار دهند و این مشاور حداکثر در 2 مرحله می‌تواند به شرکت کننده راهنمایی ارائه دهد.

«پله هشتم» در 120 قسمت 30 دقیقه‌ای روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 روانه آنتن شبکه سه سیما می‌شود.

 

کد مطلب 2422461

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