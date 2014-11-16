کشف بزرگترین مرکز فرماندهی داعش در العظیم/قاچاق آثار باستانی به اسرائیل و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، حسین الشریفی عضو کمیسیون گردشگری پارلمان عراق اعلام کرد: داعش آثار باستانی استانهای نینوا و صلاح الدین را مورد سرقت قرار داده و آن را به اسرائیل و آمریکا قاچاق کرده است.

وی افزود: پس از حوادث ژوئن ماه گذشته گروه ویژه سرقت آثار باستانی داعش، اقدام به سرقت آثار باستانی استانهای نینوا و صلاح الدین و قاچاق آنها به اسرائیل و آمریکا کرده است. داعشی ها این آثار را از طریق دلالان به کشورهای منطقه ای و جهانی می فروشند. سازمان ملل و یونسکو باید این آثار را به عراق بازگرداند.

از سوی دیگر عدی خدران فرماندار الخالص گفت: نیروهای اطلاعاتی لشگر پنجم ارتش عراق موفق به کشف بزرگترین مرکز فرماندهی داعش در زیر زمین در اطراف سد العظیم در 75 کیلومتری شمال بعقوبه شدند.

وی افزود: این مرکز به تونلی با طول دهها متر مرتبط است و از این مرکز برای برگزاری نشست سرکرده های داعش در حوض العظیم استفاده می شد. در این مرکز مقادیر زیادی مواد منفجره و نقشه و نیز دارو کشف شده است.

خدران تاکید کرد: داعش به دنبال انتقال تجارب خود در زمینه حفر تونل از سوریه به دیگر مناطق تحت تسلط اش است.