مصرف سالانه ۲۳۵ ميليون متر مكعب از آب خمين در كشاورزی

محمود قدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدیریت مصرف در بخش کشاورزی از افت بیشتر و کسری مخزن آب های زیر زمینی این شهرستان جلوگیری می کند .

وی ادامه داد: در صورتی که آب در بخش کشاورزی سالانه ۲۰درصد مصرف مدیریت شود و یا صرفه جویی در این بخش استمرار پیدا کند وضعیت کسری مخازن از این رویه بدتر نخواهد شد و وضعیت مطلوبت خواهد شد .

كسري ۲۰۰ ميليون متر مكعبي آب دشت خمين

وی با بیان اینکه منابع آبی دشت خمین با کسری مخزن حدود ۲۰۰میلیون متر مکعبی مواجه است تصریح کرد: سالانه به طور متوسط نیم متر سطح آب های زیر زمینی دشت خمین پایین می رود که ادامه این روند مشکل آفرین است.

قدبیگی خاطرنشان کرد: خشکسالی های پیاپی در سالهای اخیر و بهره برداری بیش از حد ظرفیت منابع آبی در بخش کشاورزی به این معضل دامن زده است.

نبود مديريت، عامل كاهش ۳۰ درصدي راندمان آب

وی با بیان اینکه نبود مدیریت مصرف در بخش کشاورزی باعث شده راندمان آب ۳۰درصد باشد افزود: توجه ارزش اقتصادی آب مهم است باید برای مردم فرهنگ سازی شود.

قدبیگی ادامه داد: باید در توسعه آبیاری نوین حوزه کشاورزی و تغییر در الگوی کشت نیز سرمایه گذاری زودهنگام صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در دشت هایی مستعد اجرای آن و همچنین کشت جایگزین با شرایط خاص اقلیم شهرستان از راهکارهای دیگر مبارزه با پدیده خشکسالی و استفاده بهینه از منابع آبی است.

شهرستان خمین دارای یک هزارو ۹۳۵ منابع آبی شامل چاه، چشمه و قنات است.