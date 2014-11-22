مسئولان در وزارتخانه راه برای روستاهای بخش آسارا راه های دسترسی و فرعی ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح ۲ راه روستایی که با حضور معاون ساخت و توسعه راه روستایی وزیر راه و شهرسازی همراه بود در جمع خبرنگاران گفت: ترافیک محور کرج - چالوس برای مسئولان استان البرز و به تبع مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کولیوند در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۹ روستا در بخش آسارا و در حاشیه محور کرج به چالوس وجود دارد که ساکنان آن ها در روزهای تعطیل که جاده یکطرفه می شود با مشکل زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی مشکل تردد روستاییان در محور یاد شده را عنوان کرد و افزود: فقط روستاییان با مشکل مواجه نیستند و در بسیاری مواقع خودروهای امداد رسان برای رسیدن به محل حادثه نیز در ترافیک این محور گرفتار می شوند.

سالانه ۲۵ میلیون خودرو از محورهای البرز عبور می کند

این مسئول در پایان از مدیران وزارتخانه راه و شهرسازی خواست برای روستاهای بخش آسارا راه های دسترسی و فرعی مناسبی ایجاد کنند.

در ادامه مراسم افتتاحیه معاون فنی و عمرانی استانداری البرز به خبرنگاران گفت: طبق آمار موجود هر ساله ۲۵ میلیون خودرو از محورهای البرز عبور می کنند که پنج میلیون از این خودروها در محور کرج - چالوس در حال آمد و شد هستند.

هیربد معصومی در پایان سخنان خود با اشاره به وسعت کم استان البرز بیان کرد: البرز با وجود وسعت کم یکی از استان های پر جمعیت کشور به حساب می آید همین دلیل می تواند توجه مدیران مربوطه را بیش از پیش جلب کند.

مدیریت ساخت و توسعه راههای استان البرز در ادامه به تشریح مشخصات دو پروژه راه روستایی پرداخت و گفت: یکی از این راه ها، جاده روستایی کهنه ده - آزاد بر به طول ۵ کیلومتر است که برای احداث و آسفالت آن ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است و همچنین بیش از ۵ هزار متر مکعب خاکبرداری و چهار هزار تن آسفالت نیز مصرف شده است.

مسیر کمکی آتیشگاه - کرج - نوجان به چالوس سال آینده به بهره برداری می رسد

این مسئول در رابطه با دومین پروژه گفت: جاده روستای خوزنکلا به سمت خور که در شمال شهرستان کرج واقع شده است به طول ۱۶ کیلومتر دومین پروژه ای است که امروز افتتاح شد در این پروژه برای اولین بار در کشور از آسفالت مقاوم با عمر یک و نیم برابر آسفالت معمولی استفاده شده است.

وی یادآور شد: در این پروژه از ۶ هزار تن آسفالت مقاوم "چیپ سیل" با صرف اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد استفاده شده است.

پیرنون بهره برداری از این پروژه در استان را مهم ارزیابی کرد و افزود: با اجرای این دو پروژه مشکل رفت و آمد ۲ هزار خانوار روستایی در بخش آسارا حل می شود.

مدیریت ساخت و توسعه راههای استان البرز در پایان اظهار داشت: مسیر کمکی آتیشگاه - کرج - نوجان به چالوس با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اعتبار تا پایان خردادماه سال آینده به بهره برداری می رسد.