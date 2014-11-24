به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه گردشگری است ولی این ظرفیت‌ها تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است و از این ظرفیت‌های کم نظیر استفاده مناسبی نشده است.

بی توجهی به ظرفیت‌های گردشگری استان بوشهر باعث شده است تا به عنوان یک صنعت به گردشگری نگاه نشود و این موضوع عاملی باشد برای اینکه زیرساخت‌های گردشگری نیز در این استان توسعه چندانی نداشته باشد.

استان بوشهر به علت وضعیت مطلوب آب و هوایی خود در فصول پاییز و زمستان و حتی اوایل بهار، بهترین شرایط هوایی را در بین سایر استان‌های کشور دارد و می‌تواند به عنوان استان هدف گردشگری برای بسیاری از استان‌های کشور انتخاب شود.

یکی از شرایط لازم برای توسعه گردشگری، وجود زیرساخت‌های مناسب اقامتی است که گردشگران بتوانند اقامت مناسبی را در استان محل حضور خود داشته باشند ولی این شرایط در استان بوشهر به خوبی مهیا نیست.

کمبود زیرساخت‌های اقامتی باعث شده است تا در تعطیلات نوروز که تعداد گردشگران افزایش می‌یابد، اقامت‌گاه‌های موقت که معمولا از کیفیت بالایی هم برخوردار نیستند، برای اقامت گردشگران استفاده شود.

ایجاد اقامت‌گاه گردشگری در دیلم و گناوه/ ساخت مجموعه بزرگ غذای ایرانی در بوشهر

معاون سرمایه‌گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های گردشگری مطلوبی دارد که باید زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها با استفاده از روش های مختلف فراهم شود.

ناصر امیرزاده اضافه کرد: شهرستان‌های شمالی استان بوشهر از جمله گناوه و دیلم در ایام مختلف سال به ویژه در ایام نوروز پذیرای خیل عظیم گردشگران از نقاط مختلف کشور است که برای استفاده از سواحل این شهرستان‌ها و همچنین بازار مناسب این شهر به این استان سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: دیگر نقاط استان بوشهر از شمال تا جنوب و مرکز استان دارای جاذبه‌های گردشگری و تاریخی و تفریحی مختلفی هستند که هر شخصی را به سوی خود می‌کشاند.

معاون سرمایه‌گذاری و گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر افزود: یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر در بخش گردشگری مربوط به کمبود زیرساخت‌های اقامتی می شود که باید در نقاط مختلف استان بوشهر ایجاد شود.

وی از پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای ساخت اقامت‌گاه گردشگری در شهرستان‌های گناوه و دیلم خبر داد و اذعان داشت: این اقامت‌گاه‌ها می‌تواند بسیاری از نیازها را در این شهرستان‌ها پاسخ دهد.

امیرزاده همچنین از صدور موافقت‌نامه اصولی ساخت بزرگترین مجموعه رستوران‌های غذایی ایران در بوشهر خبر داد و بیان داشت: هر چقدر که در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود، می‌تواند سودآوری داشته باشد.

زیرساخت‌های گردشگری بوشهر با مشارکت بخش خصوصی توسعه می‌یابد

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در حوزه توریسم دریایی، طبیعی، تالابی و اکوتوریسم، اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه صنعت گردشگری در استان بوشهر استفاده خواهیم کرد.

مصطفی سالاری با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری بوشهر با مشارکت بخش خصوصی، اذعان داشت: تلاش های بسیار خوبی برای جذب سرمایه‌گذاران در استان بوشهر صورت گرفته است و ما نیز حمایت لازم را از بخش خصوصی خواهیم داشت.

وی با تاکید بر لزوم ساخت هتل‌های سه ستاره تا پنج ستاره در استان بوشهر، تاکید کرد: باید زیرساخت‌های اقامتی که نیاز اساسی استان بوشهر است در نقاط مختلف استان ایجاد شود تا گردشگران بتوانند به راحتی هتل و یا اقامت‌گاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

توسعه گردشگری دریایی در سطح استان بوشهر

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه سواحل استان بوشهر از ظرفیت‌های بسیار خوب گردشگری کشور محسوب می شود، اضافه کرد: توسعه گردشگری دریایی را در سطح استان بوشهر در برنامه کاری خود دارد و طرح‌های مناسبی در این زمینه در استان اجرا می‌شود.

وی همچنین از ایجاد تورهای گردشگری مشترک با دیگر استان‌ها از جمله استان فارس خبر داد و بیان داشت: گردشگری در ایجاد اشتغال نقش اساسی دارد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود.

سالاری ایجاد دهکده گردشگری در استان بوشهر را به عنوان یک طرح بسیار خوب برای توسعه گردشری استان عنوان کرد و افزود: استان بوشهر در فصل زمستان که بسیاری از استان‌ها با سرمای شدید روبرو هستند، می‌تواند به عنوان نقطه هدف گردشگری مورد توجه قرار بگیرد.