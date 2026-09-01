شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۶۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۶ شهید و ۱۳ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شد.

از مجموع شهدای ثبت شده در این مدت، ۵ نفر در حملات جدید رژیم صهیونیستی و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده است.

این وزارتخانه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۳۲۶ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۳۹۸ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۱۵ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

این وزارتخانه همچنین از جان باختن یک فلسطینی بر اثر فروریختن یک ساختمان خبر داد و اعلام کرد شمار قربانیان ناشی از فروریختن ساختمان‌ها به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است بر اساس آمار اولیه حادثه‌ای که دقایقی پیش رخ داده، دو کودک فلسطینی به شهادت رسیده و ۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.