پشت پرده نواکاپ تنیس؛ از «عدم دخالت» فدراسیون تا امضا رئیس شرکت توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابت‌های نواکاپ طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (چهارم تا ششم شهریور) در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد. رویدادی که با حضور جمعی از چهره‌های مطرح تنیس ایران و استقبال قابل توجه تماشاگران همراه بود و در نهایت نیز تیم قرمز جام قهرمانی را از آن خود کرد.

نواکاپ یک رویداد پرمخاطب

نواکاپ در دومین دوره خود با حضور ۱۰ تنیسور شناخته‌شده طی سه روز برگزار شد. حضور گسترده تماشاگران و فضای متفاوت مجموعه انقلاب از ویژگی‌های قابل توجه این دوره بود؛ اتفاقی که ظرفیت تنیس ایران برای جذب مخاطب در صورت طراحی رویدادهای جذاب و ارائه حرفه‌ای را به خوبی نشان داد.

از سوی دیگر برگزارکنندگان برای این دوره مجموع جوایز یک میلیارد تومانی در نظر گرفته بودند و مسابقات با حضور سرداور دارای نشان نقره فدراسیون جهانی تنیس برگزار شد؛ مجموعه‌ای از عوامل که تلاش برای ارائه یک رویداد متفاوت در تنیس ایران را نشان می‌داد.

اما چند ساعت پس از پایان مسابقات انتشار برخی تصاویر و ویدئوهای مربوط به این رویداد در فضای مجازی حاشیه‌هایی را به دنبال داشت و واکنش‌هایی را به همراه آورد. همین موضوع باعث شد نحوه برگزاری مسابقات و همچنین مسئولیت نهادهای مختلف در قبال آن مورد توجه قرار گیرد.

فدراسیون تنیس از نواکاپ اعلام برائت کرد

در پی این حواشی داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس در گفتگویی صراحتاً اعلام کرد که نواکاپ در تقویم فدراسیون تنیس قرار نداشته و این فدراسیون در برگزاری آن دخالتی نداشته است.

عزیزی درباره نحوه واگذاری زمین‌ها نیز توضیح داد که زمین‌های تنیس مجموعه انقلاب در اختیار فدراسیون نیست و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مستقیماً با برگزارکننده قرارداد بسته و زمین‌ها را در اختیار او قرار داده است. او همچنین تأکید کرد که فدراسیون در پاسخ به پیگیری حراست وزارت ورزش به‌صورت رسمی و کتبی اعلام کرده که این رویداد ارتباطی با فدراسیون نداشته است.

این اظهارات در واقع مرزبندی روشنی میان فدراسیون تنیس و برگزارکننده نواکاپ ترسیم می‌کند. مرزبندی که بر اساس آن مسئولیت اجرایی و نظارتی مسابقات متوجه برگزارکننده و مجموعه‌ای است که زمین‌ها را در اختیار او قرار داده است.

اعلام «عدم دخالت» فدراسیون تنیس

در حالی که رئیس فدراسیون تأکید دارد نواکاپ در تقویم فدراسیون قرار نداشته و این فدراسیون در برگزاری آن دخالتی نداشته اما به واسطه برگزاری مسابقاتی تنیس، اطلاع رسانی هایی از سوی فدراسیون در مورد نتایج این مسابقات انجام شد. به عبارت دیگر اگرچه فدراسیون از منظر رئیس خود برگزارکننده این مسابقات نبوده اما از منظر اطلاع‌رسانی این رویداد عملاً با پوشش گسترده فدراسیون همراه بوده است.

تفاهم برای واگذاری زمین‌ها چه می‌گوید؟

از سوی دیگر بر اساس سندی که درباره نحوه واگذاری زمین‌های تنیس مجموعه انقلاب در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته میان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و سیدفرزاد رحیمی مسئول برگزاری مسابقات تفاهمی برای در اختیار قرار گرفتن زمین‌های تنیس مجموعه انقلاب و برگزاری این رقابت‌ها وجود داشته است.

این سند در کنار اظهارات رئیس فدراسیون یک نکته را روشن‌تر می‌کند. اگر قرارداد یا تفاهم واگذاری زمین مستقیماً میان شرکت توسعه و برگزارکننده منعقد شده باشد اصل برگزاری رویداد از مسیر فدراسیون انجام نشده است و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی باید پاسخگوی این اتفاق باشد.

رویدادی جذاب با مسئولیتی نامشخص

نواکاپ از نظر ورزشی توانست توجه بخش قابل توجهی از علاقه‌مندان تنیس را به خود جلب کند. حضور بازیکنان شناخته‌شده، رقابت نزدیک دو تیم، استقبال تماشاگران و تلاش برای برگزاری متفاوت مسابقات ظرفیت چنین رویدادهایی را برای توسعه تنیس ایران نشان داد.

با این حال حواشی ایجادشده پس از انتشار تصاویر و ویدئوهای مسابقات بحث دیگری را به وجود آورد؛ اینکه در چنین رویدادهایی دقیقاً چه نهادی مسئول صدور مجوز، نظارت بر نحوه برگزاری و پاسخگویی در قبال حواشی احتمالی است.