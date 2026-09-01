سهم مهندسان معدن در مدیریت و کارآفرینی ناچیز است

به گزارش مهر، مرتضی جلالی‌فرد صبح سه شنبه در اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان مهندسی معدن ایران اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن استان همواره از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی، با اشاره به چالش‌های موجود در ارائه خدمات فنی و مهندسی افزود: اعضای سازمان نظام مهندسی معدن سرمایه‌های تخصصی کشور هستند و باید فرصت بیشتری برای حضور و نقش‌آفرینی آنان در بخش‌های مختلف مدیریتی و اجرایی فراهم شود.

ظرفیت ۵۰ هزار مهندس معدن، فراتر از خدمات فنی است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی با تأکید بر ظرفیت گسترده اعضای این سازمان گفت: اگر به جامعه حدود ۵۰ هزار نفری اعضای سازمان نظام مهندسی معدن کشور نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از این افراد دارای دانش، تجربه و توانایی‌های مدیریتی و اجرایی هستند.

جلالی‌فرد ادامه داد: بخشی از اعضای سازمان امروز در جایگاه مدیران دولتی و بخش دیگری در عرصه کارآفرینی فعالیت دارند و بسیاری از مدیران برجسته و کارآفرینان نیز مسیر رشد خود را از همین جامعه تخصصی آغاز کرده‌اند.

وی تصریح کرد: همان‌طور که مدیران در مسیر فعالیت ممکن است اشتباه کنند و از تجربه‌های خود برای رشد و پیشرفت استفاده کنند، باید فرصت لازم برای اعضای سازمان نظام مهندسی معدن نیز فراهم شود تا دانش و تجربه خود را در عرصه‌های مختلف به کار گیرند.

ظرفیت‌های تخصصی نباید پشت درهای مدیریت بماند

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت اعضای سازمان هنوز در سطح مطلوب قرار ندارد، گفت: با وجود قابلیت‌ها، تجربه و دانش موجود در جامعه مهندسی معدن، هنوز آن‌گونه که باید و شاید فرصت استفاده از این ظرفیت در حوزه‌های مدیریتی، اجرایی و کارآفرینی فراهم نشده است.

جلالی‌فرد با اشاره به فعالیت اعضای سازمان در حوزه‌های نظارتی و فنی افزود: از تمام اعضای سازمان که صادقانه و مسئولانه در حوزه‌های نظارتی و ارائه خدمات فنی و مهندسی تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته پاسخگوی مطالبات و نیازهای آنان باشیم.

ظرفیت خراسان جنوبی برای توسعه تعاملات معدنی با افغانستان

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی و ارتباطات این استان با افغانستان اظهار کرد: راه‌اندازی دفتر سازمان نظام مهندسی معدن در افغانستان فرصت مناسبی برای توسعه ارتباطات و استفاده از ظرفیت‌های مهندسی و معدنی دو طرف فراهم کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی گفت: حضور نمایندگان و اعضای سازمان در افغانستان می‌تواند زمینه مناسبی برای انتقال دانش و تجربه و گسترش همکاری‌های تخصصی فراهم کند و امیدواریم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود.

جلالی‌فرد در پایان با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی به عنوان «خورشید ایران‌زمین» خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرفیت‌های علمی، فنی و مهندسی استان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در ادامه جلسات، زمینه استفاده مؤثرتر از توان جامعه مهندسی معدن فراهم شود.