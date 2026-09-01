به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره علمی و بینالمللی «عالم مجاهد، سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله» با عنوان عربی «إحیاء ذکری قائد المقاومة، العالم المجاهد، الشهید السید حسن نصرالله» از پژوهشگران و محققان برای ارسال مقالات علمی دعوت کرده است.
این کنگره با همکاری کنگره علمی امناء الرسل در نجف اشرف و قم مقدسه برگزار میشود و محورهای علمی آن، ابعاد مختلف زندگی، اندیشه، سیره و فعالیتهای علمی، اجتماعی، سیاسی و جهادی شهید سید حسن نصرالله را دربرمیگیرد.
بر اساس فراخوان منتشرشده، موضوعات کنگره در هفت محور اصلی شامل «شخصی و خانوادگی»، «سیاسی، اجتماعی و تمدنی»، «علمی و اندیشهای»، «ارتباطات و تعاملات»، «جهادی و مقاومتی»، «فرهنگی، تبلیغی و رسانهای» و «تعامل و همافزایی حوزههای علمیه» تعیین شده است.
در محور شخصی و خانوادگی، موضوعاتی همچون حیات شخصی و خانوادگی، سبک زندگی، روحیات معنوی و اخلاقی شهید سید حسن نصرالله، عوامل مؤثر در شکلگیری شخصیت وی، تأثیرپذیری علمی و معرفتی از اساتید حوزه و نقش فرهنگ عاشورا و نهضت سیدالشهدا(ع) در شکلگیری شخصیت جهادی او مورد توجه قرار گرفته است.
در محور سیاسی، اجتماعی و تمدنی نیز موضوعاتی از جمله نقش شهید سید حسن نصرالله در تبیین الگوی حاکمیت ولایی، اندیشه تمدنی و مهدوی، نقش وی در تمدن نوین اسلامی، تأثیر رهبری او بر انسجام اجتماعی و سیاسی لبنان، نهادسازی اجتماعی و جهادی، مدیریت بحران، دیپلماسی مقاومت، وحدت و تقریب مذاهب، سازماندهی نیروهای مردمی، عقلانیت سیاسی و الگوی سیاست خارجی و مقاومتی بررسی خواهد شد.
همچنین در محور علمی و اندیشهای، پژوهشگران میتوانند به بررسی مبانی فلسفی، کلامی و فقهی نظریه مقاومت در منظومه فکری شهید سید حسن نصرالله، نسبت ولایت فقیه و راهبردهای مقاومت، پیوند امت واحده، ولایت فقیه و فقهالجهاد، جایگاه انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در اندیشه وی و ارتباط میان مهدویت، شهادتطلبی و گفتمان مقاومت بپردازند.
محور ارتباطات و تعاملات نیز به ارتباط شهید سید حسن نصرالله با ولی فقیه، شخصیتهای علمی و معنوی جهان، رهبران حزبالله و مقاومت، رجال سیاسی و اصحاب رسانه اختصاص یافته است.
در بخش جهادی و مقاومتی، نقش شهید سید حسن نصرالله در مقاومت اسلامی لبنان، حمایت از مردم فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم، ساختار و سازمان مقاومت، تربیت نیروهای مؤمن و کارآمد و همچنین دیپلماسی مقاومت مورد بررسی قرار میگیرد.
فرهنگ، تبلیغ و رسانه نیز از دیگر محورهای این کنگره است و موضوعاتی همچون روش بهرهگیری شهید سید حسن نصرالله از رسانه، شیوههای تبلیغی، جنگ شناختی و عملیات روانی و رسانهای، استفاده از فضای مجازی، تقویت وحدت و تقریب مذاهب، بسیج مردمی، امیدآفرینی، افزایش مشارکت اجتماعی و هویتبخشی به پیروان مکتب اهلبیت(ع) را شامل میشود.
در محور تعامل و همافزایی حوزههای علمیه نیز نقش حوزههای علمیه در تربیت شخصیتهایی همچون شهید سید حسن نصرالله، روششناسی وی در الگوسازی برای حوزویان، تعامل علمای جبل عامل با حوزههای ایران و عراق، نقش حوزههای علمیه در هویتبخشی و اعتلای مقاومت، مسئولیت حوزه در حفظ دین و جامعه دینی در بحرانها و راهکارهای تحول حوزه برای دستیابی به حوزه تراز مورد توجه قرار گرفته است.
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