هشدار زرد آلودگی هوا برای ۶ شهرستان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان فارس، با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ گردوخاک به مناطق شمالی استان و افزایش غلظت آلایندههای جوی از پنجشنبه ۱۲ شهریورماه تا جمعه ۱۳ شهریورماه خبر داد.
بر این اساس این اطلاعیه، نفوذ گردوخاک به مناطق شمالی استان فارس، شهرستانهای آباده، اقلید، خرمبید (صفاشهر)، بوانات، سرچهان و سپیدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کاهش دید افقی، افزایش غلظت آلایندهها و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا از جمله مخاطرات پیشبینیشده در این هشدار است.
ادارهکل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرده است از ترددهای غیرضروری و انجام حرکات ورزشی در فضای باز خودداری کنند و همچنین کودکان، سالمندان و افراد دارای سابقه بیماریهای قلبی و تنفسی باید از حضور در فضای باز پرهیز کنند.
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