  1. استانها
  2. فارس
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

هشدار زرد آلودگی هوا برای ۶ شهرستان فارس

هشدار زرد آلودگی هوا برای ۶ شهرستان فارس

شیراز- اداره‌کل هواشناسی فارس با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ گردوخاک به مناطق شمالی استان و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان فارس، با صدور هشدار سطح زرد، از نفوذ گردوخاک به مناطق شمالی استان و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از پنجشنبه ۱۲ شهریورماه تا جمعه ۱۳ شهریورماه خبر داد.

بر این اساس این اطلاعیه، نفوذ گردوخاک به مناطق شمالی استان فارس، شهرستان‌های آباده، اقلید، خرم‌بید (صفاشهر)، بوانات، سرچهان و سپیدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کاهش دید افقی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این هشدار است.

اداره‌کل هواشناسی فارس به شهروندان توصیه کرده است از ترددهای غیرضروری و انجام حرکات ورزشی در فضای باز خودداری کنند و همچنین کودکان، سالمندان و افراد دارای سابقه بیماری‌های قلبی و تنفسی باید از حضور در فضای باز پرهیز کنند.

کد مطلب 6934299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها