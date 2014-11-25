«همه چیز آنجاست» قصه آداب و رسوم ایرانی است/ ایفای نقش دختر خودسر

حدیث میرامینی بازیگر «همه چیز آنجاست» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایفای نقش در این مجموعه تلویزیونی اظهار کرد: «همه چیز آنجاست» ملودرامی خانوادگی است و 50 قسمت دارد. این سریال قصه خانوادههای ایرانی را روایت میکند. به آداب و رسوم آنها میپردازد و این نمایش سنتهای ایرانی میتواند برای مخاطبان تداعی کننده و خاطره انگیز باشد.
وی افزود: سعی این سریال بر این است تا تداوم این خاطرههای مشترک را ترویج بدهد و آنها را برای مخاطب خود زنده نگه دارد. علاوه بر قصه خوب این کار، بازیگرانی در سریال حضور دارند که جمع کردن آنها کنار هم کار راحتی نیست. حضور پیشکسوتان بازیگری در این سریال به همراه مدیریت درست خوب مجموعه باعث میشود تا سریال خوبی روی آنتن برود.
میرامینی که در این مجموعه ایفای نقش مهرنوش دختر خانواده فرهمند را برعهده دارد، درباره این شخصیت نیز توضیح داد: مهرنوش دختری بلندپرواز است و آمال و آرزوهای زیادی در سر میپروراند. زیاد از حد اهل ریسک است و مهمترین تفاوتی هم که میتوان بین این شخصیت و بقیه نقشهایی که بازی کردهام، قائل شد همین خودسر بودن مهرنوش است.
این بازیگر همچنین یادآور شد: نقش مهرنوش در واقع ظرافتهایی دارد که آن را متفاوت میکند. امیدوارم که تا اینجای کار از عهده ایفای این نقش خوب برآمده باشم و در ادامه هم بتوانم آن را به خوبی پیش ببرم.
«همه چیز آنجاست» به تهیه کنندگی داوود هاشمی مراحل تصویربرداری قسمتهای پایانی خود را برای پخش از شبکه سوم سیما پشت سر میگذارد و قرار است از شنبه 15 آذر پخش آن به صورت هر شب ساعت 20:45 آغاز شود.
نویسندگی این سریال را فیروزه قشقایی برعهده دارد و سید مجید میرمیران و علیرضا افخمی به عنوان مشاور پروژه را همراهی میکنند.
این سریال در 50 قسمت 40 دقیقهای با بهرهگیری از 22 بازیگر ثابت و بیش از 60 بازیگر مهمان داستانهایی خانوادگی را روایت میکند. ماجرای اصلی سریال پیرامون خانواده محسن میگردد. کارگاه تولیدی این خانواده به علت ورود کالاهای خارجی به تعطیلی کشانده میشود. مهدی پسر بزرگ محسن درگیر و دار مشکلات به وجود آمده، به بسیاری از رازهای خانواده پی میبرد و... .