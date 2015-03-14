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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۸

تقدیر ستاد اقامه نماز از عوامل «همه چیز آنجاست»

تقدیر ستاد اقامه نماز از عوامل «همه چیز آنجاست»

مراسم تقدیر ستاد اقامه نماز از عوامل مجموعه تلویزیونی «همه چیز آنجاست» امروز شنبه ۲۳ اسفند ماه در دفتر مدیر شبکه سه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور از عوامل مجموعه تلویزیونی «همه چیز آنجاست» که از ۱۵ آذر تا آواخر بهمن ماه سال جاری از این شبکه روی آنتن رفت، تقدیر کرد.

در این جلسه که با حضور غلامرضا میرحسینی مدیر شبکه سه و مرتضی ميقانی قائم مقام ستاد اقامه نماز سازمان صدا وسيما برگزار شد، مظفر مجموعه «همه چیز آنجاست» را  اثری پرمخاطب، خوش ساخت و رضایت‌بخش ارزیابی کرد و گفت: این مجموعه مفاهیمی چون خانواده، نماز و دعا، ساده زیستی، صداقت، امید، محبت و پاکی را دربر می‌گرفت.

تقدیر از همه چیز آنجاست

در این جلسه همچنین برخی از مدیران شبکه سه سیما نیز حضور داشتند. داود هاشمی تهیه‌کننده، شهرام شاه حسینی کارگردان، فیروزه قشقایی نویسنده و امین زندگانی بازیگر از حاضران در این مراسم بودند.

کد مطلب 2518203

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