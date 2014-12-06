به گزارش خبرنگار مهر، سریال «همه چیز آنجاست» خرداد ماه امسال در لوکیشن خانه محسن پدر در تهران کلید خورد. سریالی به کارگردانی شهرام شاه حسینی که داوود هاشمی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد و یک ملودرامی اجتماعی است.

محور اصلی «همه چیز آنجاست» خانواده است. 50 قسمت 40 دقیقه‌ای دارد و در این پروژه حدود 25 بازیگر اصلی و 22 بازیگر مهمان نقش آفرینی می‌کنند.

تهیه‌کننده سریال در خرداد ماه مدت زمان ضبط سریال را 6، 7 ماه پیش‌بینی و اعلام کرد احتمالا تولید سریال تا قبل از شروع زمستان به پایان می‌رسد.

متن این سریال توسط فیروزه قشقایی در حال نگارش است و سید مجید میرمیران و علیرضا افخمی‌ به عنوان مشاوران فیلمنامه و سریال گروه را همراهی می‌کنند.

نکته قابل توجه درباره داستان سریال این است که به موضوع حمایت از تولید ملی می‌پردازد و در خلاصه قصه آن آمده است: کارگاه تولیدی خانواده قدیمی به علت ورود کالاهای خارجی تعطیل شده و پسر بزرگ خانواده درگیر و دار رفع مشکلات به وجود آمده به بسیاری از رازهای خانواده ...

بخشی از داستان «همه چیز آنجاست» با قصه خانواده محسن پیش می‌رود و در ادامه داستانک‌ها و قصه‌های فرعی متعددی در دل قصه اصلی به وجود می‌آیند.

تصویربرداری سریال بی فراز و فرود خاصی از جمله توقف‌هایی که به علت مشکلات مالی سازمان برای اکثر پروژه‌ها پیش می‌آمد، از خرداد ماه همزمان با ادامه نگارش سریال جلو رفت و پنجشنبه سوم مهر نیز مدیران شبکه سه از پشت صحنه آن بازدید کردند.

در این بازدید که در لوکیشنی واقع در محله اختیاریه انجام شد، محمدرضا شریفی مدیر گروه فیلم و سریال، مظهری مدیر اطلاعات برنامه‌ ریزی و حسنی مدیر امور عمومی شبکه سه حضور داشتند و مجید زین‌العابدین مدیر شبکه سه به دلیل موضوعی که پیش آمده بود، از آمدن به پشت صحنه سریال معذور بود.

هاشمی تهیه‌کننده سریال در این بازدید اعلام کرد تا به حال 35 درصد از کار ضبط شده است و آنها در مجموع 62 بازیگر دارند که 25 نفر نقش‌های اصلی و دیگران نقش‌های مکمل را ایفا می‌کنند.

صفا آقاجانی نیز بازیگری بود که برای صحبت‌های مقدماتی در راستای پیوستن به پروژه به پشت صحنه سریال آمده بود و شاه‌حسینی اعلام کرد قرار است بازیگران دیگری هم به این سریال اضافه شوند. سام درخشانی از جمله این بازیگران بود که چندی بعد خبر پیوستن او به پروژه منتشر و اعلام شد او به جای مجید مظفری به گروه اضافه شده است.

هاشمی دلیل این جابجایی را اینطور اعلام کرد: فانی در قصه دارای فرزند کوچکی است و نیاز داشتیم از بازیگر جوان‌تری برای این نقش استفاده کنیم تا داشتن فرزندی به این سن و سال برای او باور پذیرتر جلوه کند.

وی همچنین گفت: ناهید مسلمی و فرحناز منافی ظاهر برای ایفای نقش‌های ثریا همسر نعمت الله و سوسن خواهر نعمت الله نیز به مجموعه پیوسته‌اند. حضور جمشید مشایخی در نقش نعمت الله و بهرام ابراهیمی در نقش حمید برادر محسن نیز قطعی شده است.

دانشگاه دامپزشکی و پیام نور، خانه‌هایی در خیابان‌های ولیعصر، اختیاریه، پاسداران مربوط به نقش‌های نازنین و یوسف، شرکت کاراکتر امیر روحی با بازی علی گرجی و خیابان‌های ولیعصر و منطقه اختیاریه و پاسداران از جمله لوکیشن‌های اخیر این سریال معرفی شده‌اند.

این سریال با داستان زندگی خانواده محسن با بازی محمد عمرانی آغاز می‌شود. مهرانه مهین ترابی نقش اکرم مادر خانواده را بازی می‌کند. این خانواده دارای 6 عضو است و از جمله فرزندان محسن و اکرم، امین زندگانی در نقش مهدی، حسین مهری در نقش مهران و حدیث میرامینی در نقش مهرنوش است. الهام حمیدی نیز بازیگر نقش پرستو همسر مهدی است.

عمرانی در گفتگویی با مهر درباره نقش خود توضیح داد: سریال «همه چیز آنجاست» از جمله کارهایی است که متن و داستان آن خوب نوشته و پرداخته شده است. این داستان ریشه‌دار است و به عمق مسائل نفوذ می‌کند و تنها در سطح نمی‌گذرد. اگرچه ممکن است قصه‌هایی را دربر بگیرد که قبلا هم روایت شده باشد، اما زاویه نگاه آن هم تازه است. این اثر را باید از جمله سریال‌هایی دانست که یک قهرمان ندارد و اینطور نیست که یکی اصل و محور و بقیه به عنوان کاتالیزور در حاشیه آن قرار بگیرند. این سریال یک ویژگی مهم دارد و آن این که همه نقش هستند.

مهین‌ترابی نیز درباره حضورش در سریال به مهر گفت: من به تازگی بازی خود را در این سریال شروع کرده ام. در این سریال نقش متفاوتی دارم اما ترجیح می‌دهم درباره آن صحبت نکنم و بینندگان به وقتش سریال را ببینند. من مطمئنم این سریال کار خوبی خواهد شد، این نقشی است که برای اولین بار کمی منفی است و ویژگی‌های خاصی دارد.

زندگانی که نقش فرزند ارشد خانواده را دارد نیز در گفتگو با مهر درباره «همه چیز آنجاست» توضیح داد: یکی از امتیازهای این سریال پخش هر شبی آن است اما لازم است تماشاگران صبور باشند و 2، 3 قسمت ابتدایی را با مجموعه همراه باشند تا با قصه ارتباط برقرار کنند. فکر می‌کنم این سریال از جمله کارهایی است که بینندگان داستانش را دوست خواهند داشت. مهدی هم در طول داستان در بحران‌هایی قرار می‌گیرد اما خطر بزرگی تهدیدش نمی‌کند و بیشتر درگیر رابطه از هم پاشیده‌ای است. مهدی تلاش دارد تا خلاف مسیر همه حرکت کند و افراد را در نقطه‌ای دوباره به هم برساند. به نظرم این سریال داستانی رئال و خانوادگی دارد و همین توجه بیننده را جلب خواهد کرد.

میرامینی نیز درباره سریال با مهر مطرح کرد: این سریال داستان خانواده‌های ایرانی و آداب و رسوم آنها است و نمایش سنت‌های ایرانی می‌تواند برای مخاطبان تداعی کننده و خاطره انگیز باشد. سعی «همه چیز آنجاست» بر این است که تداوم این خاطره‌های مشترک را ترویج بدهد و آن‌ها را برای مخاطب خود زنده نگه دارد. علاوه بر قصه خوب این کار، بازیگرانی در سریال حضور دارند که جمع کردن آنها کنار هم کار راحتی نیست. حضور پیشکسوتان بازیگری در این سریال به همراه مدیریت درست خوب مجموعه باعث می‌شود تا سریال خوبی روی آنتن برود.

وی ادامه داد: من نقش مهرنوش دختر خانواده فرهمند را بازی می‌کنم. مهرنوش دختری بلندپرواز است و آمال و آرزوهای زیادی در سر می‌پروراند. زیاد از حد اهل ریسک است و مهم‌ترین تفاوتی هم که می‌توان بین این شخصیت و بقیه نقش‌هایی که بازی کرده‌ام، قائل شد همین خودسر بودن مهرنوش است. این نقش در واقع ظرافت‌هایی دارد که آن را متفاوت می‌کند.

حمیدی نیز درباره ایفای نقش عروس خانواده فرهمند به مهر گفت: این اثر اجتماعی خانوادگی‌ است و به مشکلات روز خانواده‌ها می‌پردازد. سریال رئال و عادی است و اتفاقاتی در قصه آن وجود دارد که شاید برای همه خانواده‌ها پیش بیاید. چند خانواده در «همه چیز آنجاست» درگیر هستند. شخصیت من پرستو در مشکلاتی که برای همسرش به عنوان پسر خانواده پیش می‌آید کنار او است و این مشکلات روی زندگی زوج تأثیر می‌گذارد. اینکه آنها چطور با مسائلشان دست و پنجه نرم کنند و با آنها کنار بیایند، اتفاقاتی است که شاید برای خود ما هم پیش بیاید و آنها را ساده بگیریم اما این مشکلات بعدها می‌تواند دست و پاگیر شود و زندگی‌مان را تحت شعاع قرار دهد.

وی افزود: من در این سریال عروسی هستم که یک روز با مادرشوهرش خوب است و یک روز بد. روایت یک زندگی خیلی خیلی رئال. نقش عجیب غریبی ندارم و زندگی در نقشم جریان دارد. خیر او خانه‌دار است و در طول سریال صاحب بچه می‌شود و نوزادی را به دنیا می‌آورد. در این سریال باید دوران بارداری را بازی کنم و در این ایام مشکلاتی بر سر این شخصیت فرود می‌آید. از این بُعد اگر نگاه کنیم من تا به حال چنین نقشی بازی نکرده‌ام. در داستان سریال هم از موضوعات رمانتیک هست تا گروگانگیری و...

«همه چیز آنجاست» خیابانها را خلوت خواهد کرد

هاشمی تهیه‌کننده سریال نیز در گفتگویی درباره آن توضیح داده است: «همه چیز آنجاستي، داستان تقابل سنت و مدرنیته است. یک ملودرام اجتماعی با موضوع خانواده که قرار است در کنار طرح مسایل دینی تربیتی چالش هایی را نیز که هر کدام از ما در طول روز با آن ها رو به رو هستیم به تصویر بکشد. این سریال یک داستان اصلی دارد که برای کشش قصه و ایجاد جذابیت بیشتر در آن یکسری داستانک‌ها و قصه‌های فرعی و حاشیه‌ای اضافه کرده‌ایم و با وجود گره‌ها، تعلیق و کشمکش‌های قصه می‌توانم این مژده را به مخاطبان تلویزیون بدهم که به زودی شاهد یک اثر «خیابان خلوت کن» خواهند بود.

«همه چیز آنجاست» از امشب شنبه 15 آذر پخش به صورت هر شب ساعت 20:45 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

دیگر عوامل سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، مدیرصدابرداری: مرتضی اصلان زاده، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر تدارکات: سعید عطایی، برنامه ریز: مجید موفق، منشی صحنه: سهیلا کاشفی، روابط عمومی: الهام رضایی.