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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

پایان غیرقابل حدس برای «همه چیز آنجاست»

پایان غیرقابل حدس برای «همه چیز آنجاست»

داوود هاشمی تهیه‌کننده سریال «همه چیز آنجاست» از پایان غیرقابل پیش‌بینی این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود هاشمی تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «همه چیز آنجاست» که پخش آن تا 10 بهمن ماه ادامه پیدا می‌کند، گفت: گروه این روزها با شتاب بیشتری کار را آماده پخش می‌کنند و پیش‌بینی ما این است که تا 10 بهمن ماه پخش داشته باشیم و اکنون نیز چند قسمت پایانی کار در حال تصویربرداری و تدوین همزمان است.

سریال همه چیز آنجاست

وی درباره آخرین وضعیت کار افزود: امروز تصاویر مربوط به کلانتری و خانه سیاوش دوست مهران ضبط شد و فردا لوکیشن اصلی‌مان دفتر روحی دیگر کاراکتر این سریال است.

سریال همه چیز آنجاست

این تهیه کننده در پایان گفت: به مخاطبان این سریال، پایانی غیرقابل حدس را وعده می‌دهیم.

سریال همه چیز آنجاست

«همه چیز آنجاست» به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کننده داوود هاشمی هر شب از ساعت 20:45 روی آنتن شبکه سه سیما قرار می‌گیرد.

کد مطلب 2467243

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