پایان غیرقابل حدس برای «همه چیز آنجاست»

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود هاشمی تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی «همه چیز آنجاست» که پخش آن تا 10 بهمن ماه ادامه پیدا می‌کند، گفت: گروه این روزها با شتاب بیشتری کار را آماده پخش می‌کنند و پیش‌بینی ما این است که تا 10 بهمن ماه پخش داشته باشیم و اکنون نیز چند قسمت پایانی کار در حال تصویربرداری و تدوین همزمان است.

وی درباره آخرین وضعیت کار افزود: امروز تصاویر مربوط به کلانتری و خانه سیاوش دوست مهران ضبط شد و فردا لوکیشن اصلی‌مان دفتر روحی دیگر کاراکتر این سریال است.

این تهیه کننده در پایان گفت: به مخاطبان این سریال، پایانی غیرقابل حدس را وعده می‌دهیم.

«همه چیز آنجاست» به کارگردانی شهرام شاه حسینی و تهیه کننده داوود هاشمی هر شب از ساعت 20:45 روی آنتن شبکه سه سیما قرار می‌گیرد.