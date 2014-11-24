به گزارش خبرنگار مهر، «چارسوق» که عنوان مجموعه‌ای با زمینه اقتصادی از شبکه افق سیما است، این هفته به دنبال موضوع کارآفرینی رفته و قصد دارد این مقوله را مورد موشکافی قرار دهد.

این قسمت از برنامه در رابطه با موضوع کارآفرینی در کشور است و موانعی که در مسیر کارآفرینان قرار دارد، علیان مدرس دانشگاه در این‌باره توضیحاتی ارائه می‌دهد.

میلاد حاجی پروانه، «چارسوق» را برای شبکه افق تهیه و کارگردانی می‌کند.

این قسمت از این مجموعه نیز قرار است ساعت 19 روز سه شنبه چهارم آذرماه و تکرار آن ساعت 17 روز چهارشنبه پنجم آذر ماه از شبکه افق به نمایش در آید.