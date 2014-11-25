به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قلعه بانی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر صنعت خودرو ایران از شرایط بسیار مطلوبی برای مشارکت با خودروسازان بزرگ جهان برخوردار است و با توجه به زیرساخت‌های موجود در این صنعت کشور می‌توان شرایط "برد- برد" را برای دو طرف پیش بینی کرد.

وی افزود: مهمترین رکن ایجاد یک مشارکت فعال و استراتژیک خودروسازان معتبر خارجی در صنعت خودرو ایران، داشتن ظرفیت مطلوب برای تولید انبوه خودرو با تنوع بالا است و در شرایط فعلی چنین امکاناتی در صنعت خودرو ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم شده و حتی امکان افزایش این ظرفیت‌ها نیز وجود دارد.

قلعه بانی تصریح کرد: خودروسازان خارجی باید به این موضوع توجه کنند که صنعت خودرو ایران از یک زنجیره تامین بسیار قوی در داخل کشور برخوردار است و قطعه سازان کشور توان فعالیت در زنجیره جهانی صادرات قطعه را دارند.

وی خطاب به متولیان برپایی دومین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران، گفت: چنانچه برنامه های آتی توسعه سرمایه گذاری های خارجی در صنعت خودرو با محوریت بخش خصوصی دنبال شود، به طور حتم روند بازدهی این سرمایه گذاری ها از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.

قلعه بانی تاکید کرد برای جهانی شدن صنعت خودروسازی کشور و دست یابی به توسعه پایدار باید اهمیت ویژه برای بخش پژوهش و تحقیقات صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور قایل شد و واحدهای طراحی و توسعه در راس فعالیت ها قرار گیرد؛ امری که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه بوده است.

مدیرعامل اسبق گروه سایپا تصریح کرد: دستیابی به ظرفیت تولید سه میلیون دستگاه خودرو طی چند سال آینده و با مشارکت خودروسازان بخش خصوصی دور از انتظار نیست و در صورتی که عزم جدی در این زمینه وجود داشته باشد می توان افق روشنی را پیش روی صادرات خودرو نیز ترسیم کرد.

وی در این ارتباط افزود ضروری است خودروسازان کشور به نحوی برنامه ریزی و سرمایه گذاری زیربنایی انجام دهند که امکان صادرات 30درصد ظرفیت تولید خودرو کشور به کشورهای منطقه فراهم شود؛ امری که ضمن ارز اوری مناسب موجب کاهش وابستگی مالی صنعت خودرو سازی به منابع مالی داخلی می شود.

قلعه بانی خاطر نشان کرد: وقتی بیش از 400 میهمان خارجی از شرکت های خودروسازی و قطعه ساز مطرح جهان برای حضور در این همایش اعلام آمادگی می کنند، بیشتر به توانمندی های صنعت خودرو کشور و جایگاه ایران در منطقه خاورمیانه پی می بریم.

به گفته این مدیر باتجربه صنعت خودرو ، مدیران و دست اندرکاران این صنعت باید از مزیت‌های کشورمان در این صنعت برای همکاری طولانی مدت با خودروسازان معتبر جهانی و کسب فناوری جدید و بومی سازی آن و جذب سرمایه گذاری مسقیم خارجی به نحو مطلوب استفاده کنند و از انعقاد قراردادهای مختلف و کوتاه مدت با شرکت‌های کمتر شناخته شده پرهیز کنند.