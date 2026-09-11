به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد رضایی ملی پوش کشتی فرنگی قمی چهارشنبه هشتم مهرماه در چارچوب رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، مبارزات خود را در وزن ۶۷ کیلوگرم آغاز خواهد کرد.

رضایی در این دوره از بازی‌های آسیایی، نماینده کشتی فرنگی ایران در وزن ۶۷ کیلوگرم است و بر اساس برنامه رسمی مسابقات، رقابت‌های این وزن از ساعت پنج صبح به وقت ایران پیگیری می‌شود.

ملی‌پوش کشتی فرنگی قم در روز اعلام‌شده، کار خود را در جدول رقابت‌های وزن ۶۷ کیلوگرم دنبال خواهد کرد و دیدارهای این وزن از ساعات ابتدایی روز در ناگویا برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات همچنین نشان می‌دهد که مبارزات رده‌بندی و فینال وزن ۶۷ کیلوگرم از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز خواهد شد.