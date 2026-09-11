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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

چهار نفر در حادثه تصادف پراید در محور قم ـ تهران مصدوم شدند

چهار نفر در حادثه تصادف پراید در محور قم ـ تهران مصدوم شدند

قم- اورژانس ۱۱۵ قم از مصدومیت چهار نفر در پی تصادف یک دستگاه خودروی پراید در آزادراه قم ـ تهران و انتقال آنان به بیمارستان شهید بهشتی قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم ساعت ۲:۱۸ بامداد جمعه بیستم شهریورماه، گزارشی درباره وقوع تصادف یک دستگاه خودروی پراید در آزادراه قم ـ تهران دریافت کرد.

پس از اعلام این حادثه، نیروهای امدادی پایگاه اورژانس ۵۱۳ خلیج فارس برای رسیدگی به وضعیت مصدومان به محل اعزام شدند و در ادامه، عوامل پایگاه ۵۱۴ المهدی نیز برای پشتیبانی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در صحنه حضور یافتند.

کارشناسان اعزامی اورژانس پس از بررسی شرایط حادثه، مصدومیت چهار نفر را تأیید کردند و اقدامات اولیه درمانی و امدادی لازم را برای آنان انجام دادند.

بر اساس گزارش اورژانس ۱۱۵ قم، هر چهار مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شدند.

کد مطلب 6943703

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