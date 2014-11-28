به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت دو میلیارد و 200 میلیون دقیقه مکالمات و ارتباط تلفنی بین الملل ایرانیان را برقرار کرد.

حسین معدنی پور مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه و مهندسی عملیات سوییچ شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان این مطلب افزود: برقراری این حجم مکالمه در سال گذشته، با بکارگیری فناوریهای نوین در شبکه زیرساخت امکان پذیر شده است.

وی با بیان اینکه در یک سال گذشته کیفیت ارتباطات نسبت به قبل بهبود داشته است تصریح کرد: ASR ترافیک صادره بین الملل نسبت به سال گذشته 5 درصد رشد داشته و دلیل این رشد استفاده از توان بخش خصوصی و فناوری های نوین در کنار تکنولوژی گذشته برای ترانزیت ترافیک بین الملل بوده است .

به گزارش مهر، کیفیت مکالمات بین الملل علاوه بر کیفیت سیستم های ارتباطی، وابسته به شبکه کشور مقابل نیز است که در این میان بهترین کیفیت ( ASR ) شبکه بین الملل متعلق به کشورهای اروپایی با بیش از 45 درصد و در کشورهای همجوار متعلق به ترکیه و امارات در حدود 40 درصد است .