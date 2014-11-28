رهبر کره شمالی برای خواهرش سمتی جدید انتخاب کرد/ ظهور یک کیم جدید در شبه جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی، خواهر ۲۶ ساله خود را در کمیته مرکزی حزب کارگر به سمت "معاونت رئیس بخش" منصوب کرد.

خبرگزاری رسمی کره شمالی در این رابطه نوشت: "کیم یو جونگ" خواهر رهبر کره شمالی، همراه با شماری دیگر از مقامات ارشد سیاسی این کشور، برادرش را در بازدید از یک استودیوی ساخت تولیدات انیمیشن همراهی کرده است.

ناظران سیاسی می‌گویند منصب جدید خواهر رهبر کره شمالی با هدف تقویت قدرت این خانواده در ساختار سیاسی کشور صورت گرفته است. پیش‌ بینی می‌شود که خواهر جوان‌ تر کیم جونگ اون نقشی مهم به عنوان شخص معتمد برادر در عرصه سیاست کره شمالی ایفا کند. البته کره شمالی مشخص نکرده است که کیم یو جونگ معاونت ریاست کدام بخش از کمیته مرکزی را بر عهده دارد.

کیم یو جونگ نخستین بار در دسامبر سال ۲۰۱۱ و در مراسم خاکسپاری پدرش، کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی رسما در انظار عمومی ظاهر شد. از آن زمان به بعد او چندین بار در کنار برادرش در مراسم و بازدید‌های رسمی دیده شده است.

گفته می شود این زن 26 ساله قدرت زیادی در کره شمالی دارد به طوریکه در ماه های گذشته و زمانیکه رهبر این کشور به دلیل بیماری مدتی در انظار عمومی ظاهر نمی شد، وی عهده دار مسئولیت های اصلی بود. بسیاری از فراریان از این کشور می گویند که کیم یو جونگ، اداره کشور را در غیاب برادرش به دست می گیرد.

گروه "همبستگی روشنفکران کره شمالی" که از فراریان این کشور تشکیل شده است، می گوید که کیم یو جونگ دست کم یک بار اداره موقت کشور را به دست گرفته است.

یک سازمان تحقیقاتی درباره کره شمالی می گوید که کیم یو جونگ در رسانه های این کشور عنوان معاونت رهبری حزب کارگران را دارد که مقام بسیار مهمی است.

بر اساس این گزاش، اغلب فرزندان کیم جونگ ایل (رهبر سابق کره شمالی) با یکدیگر ناتنی هستند، اما "اون" و "جونگ" هر دو از یک مادر زاده شده اند.