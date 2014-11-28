دیدگاه معتبرترین نشریه آمریکا درباره سردار ایرانی/سلیمانی پس از شکست آمریکا در حال له کردن داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر روی جلد شماره جدید نیوزویک تصویری بزرگ از سردار قاسم سلیمانی با این عبارت دیده می شود: ابتدا با آمریکا جنگید، اکنون در حال له کردن داعش است.

در توضیح این خبر آمده است: مرد در سایه ایران در حال آموزش شیعیان عراق است. در این مطلب اشاره شده است که حاج قاسم سلیمانی که تا پیش از این با آمریکایی ها می جنگید اکنون در حال از بین بردن داعش است.

این رسانه آمریکایی با بیان اینکه، عراقی‌ ها بر این باورند که نباید از حضور ایران در عراق نگران بود. به نقل از موفق الربیعی از نمایندگان پارلمان عراق و مشاور سابق امنیت ملی نوشت چه کسی تنها سه روز پس از سقوط موصل به عراقی ها کمک کرد؟

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ایرانیان فرمانده ای را به عراق اعزام کردند که بسیاری از رهبران نظامی او را فرماندهی عالی و استراتژیک می‌دانند.

به گزارش مهر، در ماه های اخیر رسانه های غربی گزارش های متعددی را درباره سردار قاسم سلیمانی منتشر کرده و برخی سایتها نیز می نویسند که در حقیقت این سردار سلیمانی است که داعش را شکست می دهد و نه آمریکا.

چندی پیش نیز یک رسانه مصری گزارشی همراه با تصاویر حضور سردار سلیمانی در جمع نیروهای داوطلب مردمی عراق که در حال نبرد با تروریستهای تکفیری هستند، منتشر و تاکید کرد عراقی ها احترام ویژه ای برای سردار ایرانی قائل هستند.