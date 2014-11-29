فعاليت مجدد سامانه ساماندهي زائران اربعين از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد اوحدي به تشريح اقدامات انجام شده از سوي سازمان حج و زيارت براي هرچه بهتر انجام شدن مراسم اربعين حسيني پرداخت و حمل و نقل، ساماندهي و اسكان زوار در ايام اربعين را اهم اين خدمات دانست.
وي به خدمات صورت يافته به زائران اربعين حسيني اشاره و ابراز كرد: از آنجايي كه پرداخت عوارض خروج از كشور يكي از دلايل معطلي زائران در مرزها بود، اين عوارض در مرزهاي شلمچه و چذابه حذف شد و هم اكنون تردد زائران اربعين از مرزهاي استان خوزستان به صورت روان در حال انجام است.
رئیس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه شهرداري خوزستان، آبادان و ايلام در سال جاري مسووليت نظافت مرزها را عهده دار شدهاند، اظهار داشت: در حال حاضر از سوي قرارگاه مركزي راهيان نور و مسؤولان حج و زيارت در خرمشهر، امكانات اقامتي رايگان براي ۳۵ هزار زائر فراهم شده است كه هيچ يك از اين تهميدات در سالهاي گذشته صورت نيافته بود.
وي خاطرنشان كرد: يكي از آسيبهاي سال گذشته به دليل اعلان وزارت امور خارجه عراق مبني بر صدور رواديد در نقطه صفر مرزي بود كه سبب شد جمعيت زيادي بدون ويزا روانه مرز شده و هرج و مرج زيادي پيش بيايد.
اوحدي تأكيد كرد: سال گذشته در هر مرز ۱۰ تا ۲۰ هزار زائر بدون رواديد تجمع كرده بود در حالي كه در آن طرف مرز تنها دو كامپيوتر عراقي به صدور رواديد ميپرداخت؛ اين امر سبب شد كه برخي از زائران تا سه شبانه روز زير باران و در سرماي خوزستان انتظار گذرنامه و ويزاي خود را بكشند و در نهايت برخي از آنان نااميد به منزل خود بازگردند.
وي اضافه كرد: سازمان حج و زيارت امسال با ايجاد سامانهاي جامع در دو هزار دفتر زيارتي از زائران اربعين حسيني جهت صدور رواديد نامنويسي كرد تا مشكلات سال گذشته تكرار نشود.
رئیس سازمان حج و زيارت ادامه داد: سامانه سازمان حج و زيارت از ۲۰ آبانماه آغاز به نامنويسي كرد اما از چهار روز پيش به دليل اعلام كنسولگري عراق در تهران، كردستان و مشهد مبني بر اتمام برچسب رواديد، اين سامانه به صورت موقت متوقف شد.
وي با بيان اينكه در چند روز اخير بيش از ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار نفر بدون هرگونه صفي در سامانه سازمان حج و زيارت جهت رواديد اربعين نامنويسي كردهاند، گفت: برخي از دفاتر به دليل ارتباطات ويژهاي كه با كنسولگري داشتند، به صورت انفرادي در حال صدور رواديد بوده و صف بزرگي را شكل داده بودند كه با برخورد سازمان حج و زيارت و دستگاههاي نظارتي و امنيتي مواجه شدند.
اوحدي عنوان داشت: هر جا محدوديت ايجاد كنيم موجب ظهور افراد سودجو و دلالها و رانتخوارها ميشود؛ وقتي ظرفيت در دو هزار دفتر خدماتي تشكيل شود، مردم به صف كشيده نميشوند.
وي با بيان اينكه كنسول گري عراق در خوزستان به بهترين شكل عمل كرد، گفت: امروز برخي از خوزستانيها حركت خود به سوي نجف و كربلا را آغاز كرده و موكبها را فعال كردهاند و اين به دليل عدم بهانهجويي كنسولگري عراق براي صدور ويزا بود.
رئیس سازمان حج و زيارت با بيان اينكه كنسولگري عراق قول سه هزار برچسب ويزا براي سامانه حج و زيارت داده است، گفت: از آنجايي كه سامانه حج و زيارت به صورت گروهي براي زائران رواديد صادر ميكند، اين سه هزار برچسب براي چهل هزار زائر كفايت ميكند.
اوحدي با بيان اينكه زائران گروهي ميتوانند تنها با در دست داشتن كپي رواديد به صورت انفرادي اقدام به بازگشت از عراق كنند، گفت: دفاتر كنسولگري عراق در تهران اجازه دارند، جهت رعايت حال زائران اربعين حسيني تا روز اربعين اقدام به صدور رواديد انفرادي براي متقاضيان كنند.
وي تصريح كرد: هركسي از طريق حج و زيارت ثبت نام كند، اقامت رايگان در مهران، شلمچه، خرمشهر و چذابه خواهد داشت؛ همچنين حمل و نقل از شهر اصلي به سوي مرز نيز به صورت رايگان صورت خواهد يافت.
اوحدي اظهار داشت: امسال نيز دولت عراق اجازه صدور رواديد اضطراري در مرز را داده است اما مردم بدانند كه اگر بدون رواديد به مرز روند، همچون سال گذشته، سردرگم شده، گرفتار عدهاي سودجو و دلال خواهند شد، و در نهايت با معطلي فراوان، امكان دارد گذرنامه خود را نيز از دست بدهند.
وي عنوان داشت: اگر روز شنبه كنسولگري عراق طبق قولي كه داده بود، سه هزار برچسب رواديد را به سازمان حج و زيارت اختصاص دهد، سامانه اين سازمان از روز يكشنبه به صورت مجدد اقدام به نامنويسي جهت صدور رواديد اربعين خواهد كرد.
رئیس سازمان حج و زيارت ضمن گلايه از سازمان هواپيمايي كشور مبني بر تعدد و تورم بي جهت نرخ بليط رفت و بازگشت به عراق گفت: شركتهاي هواپيمايي و سازمان حج و زيارت بايد جهت تسهيل سفر زائران اربعين حسيني تمام تلاش خود را به كار ببندند.