مدیر امور فرهنگی دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامبداشت هفته بسیج اظهار داشت: دانشگاه‌های استان بوشهر نیز به منظور بزرگداشت هفته بسیج برنامه‌های مختلفی را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان برگزار کردند.

محمود حیدریه اضافه کرد: بسیاری از دانشجویان استان بوشهر بسیجی هستند و از همین رو نیز شاهد حضور گسترده دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های مختلف در برنامه‌های هفته بسیج بودیم.

وی ادامه داد: اولين دوره مسابقات ورزشي تنیس روی میز يادواره شهداي دانشجو با حضور دانشجويان سراسر استان بوشهر به مناسبت گراميداشت هفته بسيج در محل دانشكده امام خامنه اي امام خامنه اي بوشهر برگزار شد.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه امام خامنه‌ای بوشهر افزود: در اين دوره از مسابقات كه براي اولين بار برگزار مي‌شد، دانشجويان از دانشگاه‌های مختلف استان به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در پايان این مسابقات، عليرضا حاجي زاده از دانشگاه علوم پزشكي، محمدرضا بقال پور از دانشگاه خليج فارس و رضا ستوده از دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند.