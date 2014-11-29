همایش 3 ساله های حسینی در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مادران دیار عالمان و عارفان بعد از ظهر شنبه در سوگ شهادت فرزند سه ساله حضرت سیدالشهدا (ع) و همراز حضرت زینب (س) رقیه سه ساله، اشک ماتم ریخته و در مسجد و حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود محفل عزا برپا کردند.

در جای جای این مراسم می شود نور و معصومیت را دید، آنگاه که سه ساله های شهرمان به یاد سه ساله حسین (ع) برپیشانی یارقیه (س) را نقش می بندند و آنگاه که مادران دل در گرو محبت مادری چون حضرت زهرا (س) می گذارند.

امروز ذکر کوچک و بزرگ، پیر و جوان یا رقیه (س) است و چشمها از بزرگی و عظمتش اشک بار؛ امروز مسجد و حسینیه اعظم مدرسه قلعه شاهرود میهمانانی خاص دارد از جنس نور از جنس معصومیت و از جنس صبوری.

کودکان شاهرودی آمده اند تا یکصدا فریاد بزنند یا رقیه (س) خودت شفیع و راهنمایمان باش.

خاصیت تظاهرات دینی ایجاد سبک زندگی اسلامی است

مسئول مؤسسه جهادي فرهنگي روايتگران نور در این مراسم با بیان این مطلب که برگزاری این آئین می تواند در فرهنگ سازی دینی بسیار موثر باشد، گفت: برگزاری اینگونه آئین ها به نوعی تظاهرات دینی است و اسلام نیز به این تظاهرات توصیه کرده است.

حجت الاسلام محمد مسلم وافی، با اشاره به لزوم القای تفکرات دینی در اینگونه محافل، تصریح کرد: اگر همایش سه ساله های حسینی امروز برگزار می شود موضوع اصلی خروجی آن باید تربیت فرزند باشد و پاسخ به این سوال که چه کنیم تا حضرت رقیه وار فرزند خود را تربیت کنیم.

وی ادامه داد: بنده معتقدم اگر پشت اینگونه مراسم و تظاهرات دینی و حضور با شکوه مردم، تربیت فرهنگی قرار بگیرد می تواند موجی از فرهنگ سازی را در شهرستان شاهرود ایجاد کند که خاصیت آن ایجاد سبک زندگی اسلامی است.

خانواده ها ابتدا تربیت را از خود شروع کنند

کارشناس شبکه رادیویی معارف، همچنین در خصوص نقش خانواده ها در تربیت دینی فرزندان، تصریح کرد: خانواده ها ابتدا باید خود تربیت را یاد بگیرند چراکه تربیت نوعی علم است و در وهله دوم باید تربیت را تمرین کنند چراکه تربیت نوعی فن است و در نهایت فرهنگ را در تربیت بیامیزند چراکه تربیت نوعی هنر است.

وافی، با اشاره به لزوم ایجاد دغدغه تربیتی در بین خانواده ها، تاکید کرد: خانواده ها باید به دنبال این سه مورد آموزش، تمرین و فرهنگ سازی در تربیت فرزندان بروند تا در آینده دچار مسکلات عدیده اجتماعی نباشیم.

وی افزود: سن سه سالگی بهترین فرصت برای تربیت فرزند است و اگر تربیت به نوعی دغدغه در خانواده ها تبدیل شود، این گونه همایش ها می تواند جرقه ای برای اشاعه فرهنگ تربیتی بر مبنای فرهنگ دینی باشد و در نهایت مدل زندگی خانواده ها اسلامی می شود.

به میزان جمعیت مهد کودکی امروز در آینده خانه سالمندان خواهیم داشت

مسئول مؤسسه جهادي فرهنگي روايتگران نور، در خصوص فضای فرهنگی کنونی حاکم بر جامعه، توضیح داد: متاسفانه جامعه ما اکنون شرایط خوبی را ندارد یعنی خانواده ها و مادران به اموری می پردازند که در اصل ربطی به وظایف مادری شان ندارد در این بین فرزندان متاسفانه رها شده اند و به تربیت بچه ها اهمیتی داده نمی شود.

وافی، با تاکید بر تربیت مهدکودکی کنونی در جامعه، گفت: هرتعداد امروز جمعیت مهد کودکی داریم در سنوات آینده بیشتر از همان میزان، خانه سالمندان خواهیم داشت.

وی افزود: اگر فرزندان جامعه ما به همین روال تربیت یابند قطعا جایگاه پدرها و مادران همان خانه سالمندان است لذا باید خانواده ها در این امر دقت بیشتری داشته باشند و در نهایت می توان گفت، امیدواریم که این مراسم و جرقه های مذهبی بتواند در جامعه ما تغییر ایجاد کند.

امام حسین (ع) در دشت کربلا نیز از تربیت فرزندان غافل نبود

سخنران این آئین معنوی، با بیان این مطلب که امام حسین (ع) در دشت کربلا نیز از تربیت فرزندان غافل نبود، گفت: اگر ما تنها به رفتار امام حسین(ع) با حضرت رقیه(س) در دشت کربلا بنگریم متوجه می شویم که پدر در اوج جنگ نیز تربیت فرزند را فراموش نمی کند.

وافی، با اشاره به تربیت الگو وار حضرت رقیه(س)، اظهار داشت: وقتی حضرت رقیه (س) بعد از حادثه ای که برایشان پیش آمد، به هوش آمدند نخستین چیزی که به مادرشان گفتند این بود که روسری بنده کجاست که این امر نشان دهنده اوج تربیت دینی دارد که طفل سه ساله در زمان جنگ و ناخوشی باز هم به دنبال روسری خود است.

برگزاری همایش سه ساله های حسینی برای سومین سال متمادی در شاهرود

مسئول برگزاری همایش سه ساله های حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه امسال سومین دوره برگزاری این همایش در شهرستان است، گفت: این همایش به لطف خداوند برای سومین سال متمادی در سالروز شهادت حضرت رقیه(س) به همت جامعه القران برگزار می شود.

عطیبه عامریان در خصوص هدف از برگزاری این همایش نیز تصریح کرد: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری همواره بر کارهای فرهنگی تاکید کرده اند سعی شده تا امسال نیز مانند سنوات پیشین سه ساله های حسینی را با شکوه هرچه بیشتر و با تبلیغات بهتر برگزار کنیم.

وی افزود: سخنرانی، مداحی، تلاوت قرآن، آئین نمادین گرامیداشت حضرت رقیه(س) از برنامه های سومین همایش سه ساله های حسینی در شهرستان شاهرود است.

مسئول جامعه القرآن شهرستان شاهرود استقبال از این مراسم را خوب توصیف کرد و گفت: خوشبختانه با عنایت خانواده ها و مخصوصا عزیزانی که فرزند سه ساله در منزل دارند، امسال نیز مانند سال های پیش شاهد حضور چشمگیر عاشقان حسینی بودیم.