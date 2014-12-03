۴۲ هزار دانش آموز از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند

مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اردوهای راهیان نور دانش آموزی از ۱۵ مهر ماه آغاز شده که از این زمان تا کنون بیش از ۱۵ هزار دانش آموز کرمانشاهی از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید کرده اند.

وی افزود: این تعداد دانش آموز از مقطع دبیرستان بوده که در قالب ۳۳ کاروان به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

بیاتی همچنین خاطر نشان کرد: از آغاز اردوهای راهیان نور دانش آموزی ۴۲ هزار دانش آموز از شهرهای کشور از یادمان ها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کرده اند.

وی به اجرای برنامه های مختلف برای این دانش آموزان اشاره کرد و گفت: اجرای رزم نمایش با افلاکیان، برپایی نمایشگاه ها و توزیع بسته ای فرهنگی و ... از جمله این برنامه ها بوده است.

دبیر ستاد اردویی و راهیان نور استان کرمانشاه یادآور شد: حضور نوجوانان و جوانان در یادمان ها و مناطق عملیاتی از اهمیت ویژه ای به منظور آشنایی این قشر نسبت به ارزش های دوران دفاع مقدس برخوردار است.

بیاتی گفت: اردوهای راهیان نور به عنوان یک ابزار تربیتی برای متحول کردن قشر نوجوان و جوان مطرح است.