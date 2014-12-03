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۱۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۴

حجت الاسلام روحانی:

راه آهن بین المللی به خلیج فارس متصل می شود

راه آهن بین المللی به خلیج فارس متصل می شود

گرگان - رییس جمهور گفت: با همکاری سه کشور راه آهن بین المللی به خلیج فارس متصل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست مشترک افتتاح راه آهن در اینچه برون گفت: کمیسیون مشترک سه جانبه ایران، ترکمنستان و قزاقستان تشکیل شد.

رئیس جمهور با اشاره به اتصال راه آهن بین المللی به خلیج فارس افزود: این مسئله، زیر بنای یک تحرک خوب برای روابط اقتصادی سه کشور و منطقه خواهد بود.

وی بیان کرد: اینچه برون منطقه آزاد تجاری و اقتصادی می شود و این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران سه کشور است.

روحانی تصریح کرد: در سرخس و تجن هم اتصال داشتیم و سومین اتصال هم در سال آینده از رشت به قفقاز انجام می شود.

وی اظهار کرد: در جنوب هم راه های مختلفی داریم که به خلیج فارس می رسند.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک سه جانبه تصمیم گرفته شده تا کمیسیون مشترک سه جانبه تشکیل شود و روابط اقتصادی توسعه یابد.

رییس جمهور گفت: خطوط دیگر مانند دریایی و جاده ای در صورت نیاز توسعه می یابد.

وی تصریح کرد: تصمیم داریم در زمینه سرمایه گذاری قدم های بزرگی برداریم.

وی ادامه داد: در زمینه مسائل نرم افزاری مانند روادید قدم هایی برداشته شد تا اتصال قوی تری در آینده بین سه کشور شاهد باشیم و روابط ما شکوفا تر شود.

روحانی خاطرنشان کرد: این سه کشور ریشه و تاریخ و فرهنگ مشترک دارند و در سایه منافع مشترک زمینه امنیت و رفاه بیشتر مردم منطقه را فراهم خواهیم ساخت.

کد مطلب 2435501

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