راه آهن بین المللی به خلیج فارس متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست مشترک افتتاح راه آهن در اینچه برون گفت: کمیسیون مشترک سه جانبه ایران، ترکمنستان و قزاقستان تشکیل شد.

رئیس جمهور با اشاره به اتصال راه آهن بین المللی به خلیج فارس افزود: این مسئله، زیر بنای یک تحرک خوب برای روابط اقتصادی سه کشور و منطقه خواهد بود.

وی بیان کرد: اینچه برون منطقه آزاد تجاری و اقتصادی می شود و این فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران سه کشور است.

روحانی تصریح کرد: در سرخس و تجن هم اتصال داشتیم و سومین اتصال هم در سال آینده از رشت به قفقاز انجام می شود.

وی اظهار کرد: در جنوب هم راه های مختلفی داریم که به خلیج فارس می رسند.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک سه جانبه تصمیم گرفته شده تا کمیسیون مشترک سه جانبه تشکیل شود و روابط اقتصادی توسعه یابد.

رییس جمهور گفت: خطوط دیگر مانند دریایی و جاده ای در صورت نیاز توسعه می یابد.

وی تصریح کرد: تصمیم داریم در زمینه سرمایه گذاری قدم های بزرگی برداریم.

وی ادامه داد: در زمینه مسائل نرم افزاری مانند روادید قدم هایی برداشته شد تا اتصال قوی تری در آینده بین سه کشور شاهد باشیم و روابط ما شکوفا تر شود.

روحانی خاطرنشان کرد: این سه کشور ریشه و تاریخ و فرهنگ مشترک دارند و در سایه منافع مشترک زمینه امنیت و رفاه بیشتر مردم منطقه را فراهم خواهیم ساخت.