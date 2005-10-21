مسلمان نابيناي تايلندي جايزه اول را از آن خود كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، محمد اصلاح بوساكورن كه درسال 1997 در مدرسه نور نابينايان جنوب آفريقا ثبت نام كرده بود جايزه اول مسابقه مهارت در قرآن را كه از سوي سازمان بين المللي حفظ قرآن مستقر در جده، عربستان برگزار شد به خود اختصاص داد.

بوساكورن گفت : الحمدالله داوران اين مسابقه مرا به عنوان نفر برگزيده انتخاب كردند، اميدوارم در نظر الله نيز انسان نيكي باشم.

بوساكورن و حميرا راوو 8 ساله تنها دختر شركت كننده در اين مسابقات براي رقابت در بخش نهايي انتخاب شدند.

به گزارش "مهر"، با وجودي كه وي قوه بينايي خود را در سن هفت سالگي از دست داده است؛ اما اين امر در زندگي او به مثابه يك نقطه عطف محسوب مي شود. وي حفظ سوره هاي قرآن را از سن 9 سالگي آغاز كرد و در سن 11 سالگي تحت نظارت يك امام جمعه اقدام به حفظ تمام قرآن كرد و پيش از آن تنها در موسسات آموزشي نابينايان بودايي شركت كرده است.

محمد اصلاح بوساكورن در رابطه با حفظ قرآن كريم اظهار داشت : من تنها در خانه به نوارهاي صوتي قرائت قرآن گوش مي دادم.

وي افزود : درابتدا قرآن آموزي را با اين هدف كه حافظ قرآن شوم آغاز نكردم.



تعداد حافظان قرآن در تايلند بسيار اندك و معدود است. اين مسلمان نابيناي تايلندي درباره يك موسسه اسلامي براي نابينايان در آفريقاي جنوبي اطلاعاتي كسب كرده بود و از آنجا كه علاقمند به يادگيري تعاليم اسلامي و قوانين شرع بود به آفريقاي جنوبي رفت و در موسسه مدرسه نور ثبت نام كرد.

وي تصريح كرد : بايد به خاطر داشته باشيم كه برخي اوقات موانعي در راه حفظ كردن وجود دارد اما بايد صبور بوده تا بتوانيم بر اين چالشها غلبه كنيم.