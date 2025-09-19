دور نهایی مسابقات حفظ قرآن کریم و سنت نبوی در آفریقا با حضور ۲۹ کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دور نهایی مسابقات حفظ قرآن کریم و سنت نبوی در سطح آفریقا امروز پنجشنبه در پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی آغاز شد.

این مسابقات که توسط وزارت امور اسلامی، دعوت و ارشاد از طریق وابسته دینی سفارت عربستان در آفریقای جنوبی با حضور گسترده ۲۹ کشور آفریقایی برگزار می‌شود.

در مسابقات امسال ۴۴ شرکت‌کننده از ۲۹ کشور آفریقایی، از جمله ۲۹ شرکت‌کننده در رشته حفظ قرآن و ۱۵ شرکت‌کننده در رشته سنت نبوی، شرکت دارند.

در این مسابقات بیش از ۸۰ هزار شرکت‌کننده از هزار ۸۴۰ انجمن و مدرسه حفظ قرآن در کشورهای شرکت‌کننده حضور داشتند.

دور نهایی توسط یک کمیته بین‌المللی تخصصی متشکل از گروهی منتخب از قرآن‌پژوهان و اساتید عربستان و آفریقای جنوبی داوری می‌شود.

این مسابقات شامل سه شاخه اصلی قرآن کریم است: حفظ کل قرآن کریم حفظ ده جز (جز)، حفظ پنج جز (جز) و همچنین شامل یک شاخه ویژه برای سنت شریف نبوی است که برای هر شاخه سه جایزه اختصاص داده شده است.

اهداف مسابقه حفظ قرآن و سنت نبوی در آفریقا شامل تشویق جوانان به حفظ، فهم و تدبر در قرآن کریم. برانگیختن روحیه رقابت عادلانه بین حافظان. تقویت ارتباط نسل‌ها با کتاب خدا و سنت نبوی، تحکیم رویکرد اعتدال و توازن و انتشار دانش اسلامی است.