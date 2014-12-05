خروج بدون ویزا از مرز دریایی خرمشهر به بصره امکان پذیر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اداره بندر خرمشهر اعلام كرد: کشتی های مسافربری مستقر در بندر خرمشهر همه روزه صبح و عصر كار انتقال زوار را انجام می دهند.

همچنین براساس اعلام شرکت کشتیرانی والفجر، کشتی مسافربری برلیان با ظرفیت 260 نفر از امروز صبح ها ساعت 10 و بعدازظهرا ساعت 15 بندر خرمشهر را به مقصد بصره ترک خواهد کرد.

سیل جمعیت زائران به مرز شلمچه به اندازه ای زیاد است که هم اکنون دو طرف اتوبان خرمشهر به شلمچه از پل نو تا پایانه شلمچه انبوه از جمعیت شده و اعلام جدید بندر خرمشهر در حذف ویزا از مسیر دریایی شاید کمکی در هدایت بخشی از زوار از مرز خاکی به مرز دریایی شود.

استقبال بي نظير مردم ايران براي ورود به خاك عراق به منظور شركت در مراسم اربعين باعث شده، تعداد نيروهاي عراقي به منظور كنترل ورود زائران جوابگوي سيل مشتاقان ايران نباشد و ازدحام بي سابقه اي در مرز شلمچه ايجاد شود.

تا عصر پنج شنبه بیش از 120 هزار نفر از مرز شلمچه راهی کشور عراق شده اند. کشور عراق روزانه فقط 15 هزار نفر زائر را پذیرش می کند و این درحالی است که ورودی مرز شلمچه، روزانه بیش از 50 هزار نفر است.