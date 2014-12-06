عوارض مصرف زیاد خوراکی ها/ توصیه های غذایی را جدی بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، مصرف زیاد و بیش از حد مجاز فرآورده های غذایی و آشامیدنی، نه تنها فایده ای برای بدن ندارد، که می تواند سلامت فرد را نیز تهدید کند. بطوریکه خوردن بیش از اندازه لبنیات، مضراتی دارد که کارشناسان تغذیه نسبت به آنها هشدار می دهند. بطوریکه عاطفه فولادی مقدم دبير كميته علمي غني سازي خوراكي و آشاميدني هاي سازمان غذا و دارو، معتقد است که در فرآورده های گوشتی همانند گوشت قرمز،‌ مرغ،‌ ماهی و تخم مرغ باید سعی کنیم از نوع کم چرب آنها را انتخاب كنيم و برای مزه دار كردن آنها از چاشنی های سالمی مثل آبلیمو استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه گروه غلات و حبوبات بهترین منبع تامین کربوهیدرات و انرژی برای بدن هستند، گفت: اين گروه با داشتن زیر مغذی های لازم نياز بدن را تامین می کنند و محصولاتي که سبوس بیشتری دارند را استفاده کنیم.

فولادی مقدم خاطرنشان كرد: هموطنان به خاطر داشته باشند كه شیر و لبنیات را از نوع کم چرب انتخاب كنند تا همزمان با دريافت مواد مورد نیاز بدن كليسم و کالری بيشتر نيز به بدن وارد كنند تا خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي را كم و به چاقي و افزايش وزن مبتلا نشوند.

وی در مورد میوه ها گفت: هموطنان باید تنوع در مصرف اين محصولات را رعایت كنند و حداقل روزی دو تا سه ميوه متنوع در برنامه غذايي خود داشته باشند.

فولادی مقدم تاکید کرد: در مورد تعادل مصرف نباید از هیچ یک از این مواد غذایی بیش از حد نیاز استفاده کنیم و مصرف بیش از حد این مواد حتی موادی که بسیار سودمند هستند می تواند برای بدن مضر باشد. به عنوان مثال كودكاني كه بيش از حد مجاز شیر و لبنیات مصرف کنند اشتهاي غذايي آنها از بين مي رود و ميلي به خوردن غذا ندارند و از مواذ غذایی دیگری که برای بدن لازم است کمتر بهره مي برند.

وی ادامه داد: نکته دیگری که روی برچسب باید رعايت کنیم فهرست مواد تشکیل دهنده فرآورده است که اگر آلرژی داریم یا دچار بیماری خاصی هستيم دقت کنیم در فهرست مواد تشكيل دهنده آن نباشد. به عنوان نمونه افراد دیابتی یا بیماران قلبی و عروقی باید میزان قند و نمک و چربی فرآورده را در انتخاب موادغذايي رعايت كنند.

دبير كميته علمي غني سازي خوراكي و آشاميدني های سازمان غذا و دارو خاطرنشان كرد: مورد دیگری که بر روي برچسب های مندرج محصولات بايد رعايت كرد روش نگهداری ماده غذایی آنها است بطوریکه بسياري از مواد غذایی را مي توان در بیرون از یخچال نگهداری کرد.