انتقاد از تعرفه پایین خدمات پاتولوژی/تعرفه های غیرواقعی آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید کرمی روز شنبه در نشست خبری شانزدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه، گفت: پاتولوژی مادر طب بالینی است و اگر ارتقا یابد طب بالینی رشد می‌کند. بنابراین جدا کردن مسائل علمی و صنفی در این حوزه صحیح نیست.

وی ادامه داد: با این وجود مشکلات بسیاری در سال‌های گذشته متوجه پاتولوژیست‌ها شد و سال گذشته بیشترین مشکلات را شاهد بودیم به همین دلیل مکاتباتی با وزارت بهداشت داشته‌ایم جلسات کارشناسی برگزار کرده‌ایم.

کرمی افزود: عمده مسائلی که با آن مواجهیم این است که وزارت بهداشت نگاهش به پاتولوژی علمی و کارشناسی نیست. در کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات می‌بینیم به بحث‌های تشخیصی بهای کمی داده شده است.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی و پاتولوژی ایران گفت: قیمتی که برای خدمات پاتولوژی در این کتاب دیده شده یک چهارم متوسط همه خدمات دیگر است در حالی که انجام کارهای تشخیصی پیچیدگی‌های زیادی دارد و در بخش دولتی به طور میانگین قیمت آن 70 هزار تومان بوده اما همان کار در اعمال جراحی 2 میلیون تومان هزینه دارد بنابر این تعرفه‌های تشخیصی باید 3 برابر تعرفه فعلی شود.

وی ادامه داد: در این کتاب تعرفه متخصص پاتولوژی نه تنها دیده نشده بلکه فراموش هم شده است.

وی با اشاره به شیوع سرطان در کشور و لزوم توجه به آن گفت: فقط توجه عمومی به سرطان کافی نیست بلکه باید تعرفه‌های تشخیصی به حدی باشند که زمانی که به نتیجه می‌رسد وزارت بهداشت و بیمه‌ها سرمایه‌ای را به آن اختصاص دهند در حالی که تشخیص سرطان‌ها با پاتولوژیست است اما تعرفه آن دیده نشده بنابر این انتظاری از بخش‌های دیگر نمی‌توانیم داشته باشیم.

وی ادامه داد: در صورت واقعی نشدن تعرفه‌ها بخش‌های آزمایشگاهی عقب می‌افتند، رشد نمی‌کنند و بیماران آسیب می‌بینند این در حالی است که بیش از یکسال با حضور کارشناسان وزارت بهداشت نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی برگزار کردیم.

رئیس انجمن آسیب‌شناسی و پاتولوژی ایران از به نتیجه رسیدن اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها خبر داد و گفت: وزارت بهداشت معتقد است انجمن‌های تخصصی باید وارد بحث‌های نظارتی و ارزشیابی شوند به همین دلیل کار اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها رو به اتمام است.

وی تصریح کرد:‌ از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان دکترای علوم پایه به تعداد زیادی تربیت می‌شوند اما امکان جذب آنها وجود ندارد این در حالی است که این رشته‌ها باید در تولید کیت‌های آزمایشگاهی و تدریس تجربه کسب کنند و در نتیجه درصد کمی از آنها جذب درمان و تشخیص می‌شوند.

کرمی گفت: وزارت بهداشت فارغ‌التحصیل علوم پایه را تربیت می‌کند اما چون بازار کاری برای آنها نیست به جای دیگری می‌روند این افراد تمایل دارند در آزمایشگاه‌ها کار کنند ما مشکلی نمی‌بینیم اما به شرطی که آموزش‌های لازم را مانند یک پزشک ببینند.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای با تغییر دستورالعمل‌ها می‌خواهند جای پزشکان علوم آزمایشگاهی را بگیرند و این موضوع باعث چالش در دستیاران پاتولوژیست شده است.

کرمی گفت: در واقع عده‌ای به راحتی می‌خواهد رشته‌ای موازی پاتولوژیست در وزارت بهداشت تشکیل شود این فارغ‌التحصیلان علوم پایه به دنبال راه میانبر هستند.

وی ادامه داد: موضوع تصدی فنی آزمایشگاه‌ها متأسفانه فقط از نظر درآمدزایی دیده می‌شود در حالی که بیشترین بهره را در این حوزه فروشندگان تجهیزات پزشکی می‌بینند. در نتیجه مسئولان بالینی در آزمایشگاه‌های ما وجود ندارد و نیازهای تشخیصی پزشکان را پاسخگو نیستند در حالی که بیشترین تولید اطلاعات از بدن بیماران توسط آزمایشگاه استخراج می‌شود.

وی گفت:‌ بنابراین اگر آزمایشگاه‌ها صرفاً توسط دکترای علوم بالینی اداره شود به امر تشخیص آزمایشگاه خلل وارد می‌شود و نمی‌تواند تشخیص درستی در این زمینه به بیماران بدهند.

کرمی ادامه داد: نگاهی که از گذشته در وزارت بهداشت حاکم بوده این است که برای دسترسی خدمات پزشکی به بیماران جنبه فیزیکی را در نظر می‌گرفتند و تعداد آزمایشگاه را فقط می‌دیدند در حالی که توان مالی خرید خدمت نیز باید در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت بیشترین تمرکز را باید روی این موضوع بگذارد تا بیمار برای دریافت خدمات درمانی هزینه‌ کمتری بدهد. در نتیجه در اجرای طرح تحول سلامت باید نگاهی هم به بخش خصوصی شود.